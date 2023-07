Claudio Burgio (figlio adottivo di Giuseppe La Franca, vittima innocente di mafia), racconta di aver cacciato, ieri sera, da via D’Amelio, il pentito Gaspare Mutolo, al termine di un’animata discussione durante la cerimonia in ricordo del magistrato ucciso 31 anni fa dalla mafia.

Il racconto di Burgio

Burgio ricorda che il collaboratore di giustizia, in una delle ultime puntate di “Non è l’Arena”, su LA7, ha detto che Graziella Accetta, la mamma del piccolo Claudio Domino – ucciso nel 1986 in circostanze mai del tutto chiarite – che il bambino sarebbe stato ucciso perché testimone di avances nei confronti della donna. La mamma di Claudio si è detta offesa dalle dichiarazioni del pentito.

Il ricordo in via D’Amelio

Tutti fermi, quasi sugli attenti, con le agende rosse alzate a simboleggiare la richiesta di verità e giustizia e sullo sfondo il silenzio fuori ordinanza suonato alla tromba a rimbombare fra le pareti di quegli stessi stabili che hanno sentito nel altri suoni 31 anni fa, l’esplosione dell’autobomba che uccise Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Doppio corteo senza scontri

Si è conclusa così la fase saliente delle commemorazioni. Doppio corteo, per così dire, ma senza incidenti stavolta. Da una parte le manifestazioni ufficiali in via D’Amelio, dall’altra parte la contro manifestazione della Cgil e di una quarantina di associazioni antagoniste, partita dall’albero Falcone. Un corteo animato dalle stesse persone che il 23 maggio entrarono in contatto con le forze dell’ordine. Ma stavolta in testa al corteo c’era Salvatore Borsellino e anche questo ha evitato esasperazioni dei concetti e delle azioni. Alla manifestazione ha partecipato il segretario del PD, Elly Schlein, che ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

Il contro corteo

Fuori la mafia dallo Stato: è stato il coro che riecheggiava in via Notarbartolo, a Palermo, luogo di partenza del corteo 19 luglio. Un insieme di 30 associazioni, in cui vi è anche la presenza del movimento agende rosse, sta sfilando fra le strade del capoluogo siciliano verso via D’Amelio. Luogo in cui, alle 16.58, si terrà il minuto di silenzio in memoria di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta.

