A Napoli

Nell’ambito dei controlli contro i parcheggiatori abusivi a Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno denunciato per la 41ª volta nel 2024 una 51enne di Mugnano.

L’ultimo provvedimento è stato emesso ieri, durante un’operazione nella zona collinare della città, nei pressi degli ospedali della “zona ospedaliera”. I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno denunciato in tutto 11 persone.

Tariffe elevate per pochi minuti

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i parcheggiatori abusivi esigevano tariffe elevate: 10 euro per la sosta delle auto, anche se per pochi minuti, e 5 euro per i motorini. Le tariffe, inoltre, dovevano essere saldate in anticipo. Tra i denunciati, oltre alla donna di Mugnano, anche un 36enne e un 55enne, entrambi con un “curriculum” di 12 denunce ciascuno solo quest’anno.

Operazioni contro un fenomeno dilagante

I Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree a rischio e, oltre agli 11 denunciati di ieri, nelle ultime settimane hanno segnalato altre 21 persone. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con un presidio rafforzato nelle aree ad alta frequentazione, come la zona ospedaliera.