Rubata l'auto utilizzata per un secondo furto

Sono entrati di notte in un appartamento nel centro storico di Palermo. Hanno forzato una finestra e hanno portato via tutto quello che potevano, compreso le chiavi dell’auto che hanno portato via, le carte di credito con cui hanno fatto prelievi e poi oggetti preziosi, computer e cellulari.

Le vittime non si sono accorte di nulla

Le vittime una coppia che alloggia nell’appartamento insieme al figlio molto piccolo. Le vittime pensano di essere state narcotizzate perché non si sono accorte di alcun movimento in casa e si sono risvegliati con la casa a soqquadro.

L’auto sarebbe stata ritrovata vicino allo Zen

Il furto è avvenuto in un’abitazione nei pressi del centro storico. Uno dei tanti furti messi a segno in questi mesi estivi nel centro di Palermo come un anno fa quando a colpire era un giovane molto agile a salire dall’esterno anche fino ai piani superiori e ripulire gli appartamenti. L’auto rubata alla giovane coppia sarebbe stata ritrovata danneggiata nella zona dello Zen. Qui sarebbe stata utilizzata per sfondare il cancello di una villetta. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Furto in casa in via Notarbartolo, fermate e denunciate due donne

Poco prima di Ferragosto, gli agenti di polizia hanno bloccato in via Notarbartolo a Palermo due giovani di 25 anni che sarebbero le responsabili di un furto in un appartamento che si trova al sesto piano. Le due donne di due paesi dell’ex Jugoslavia sono state trovate in possesso di grossi cacciaviti e tutto il necessario per scardinare le porte delle abitazioni. Avevano anche diversi monili in oro che avevano portato via poco prima dall’abitazione.

Collane, anelli e bracciali e orologi riconosciuti dalla proprietaria vittima del furto. Secondo le prime indagini le due donne sarebbero state denunciate in Calabria alcuni giorni prima sempre per furto in abitazione.

Dopo essere state identificate sono state denunciate e rimesse in libertà. In queste ultime settimane si sono registrati decine di furti in abitazioni e anche di auto e moto. Numerose le denunce presentate a polizia e carabinieri.