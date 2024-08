Costituito al Comune il “tavolo di monitoraggio sui progetti del Pnrr” che vedrà la presenza di Cgil, Cisl, Uil. E’ uno degli impegni presi con l’amministrazione comunale e che segna la riapertura del confronto tra i sindacati confederali e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che attiverà anche gli altri due tavoli di discussione sollecitati da tempo dalle organizzazioni sindacali. I prossimi step dunque saranno: il tavolo sul bilancio del Comune e sul piano di riequilibrio e il tavolo sulle aziende partecipate. Entrambi i tavoli vedranno il coinvolgimento degli assessori competenti, precisano le parti.

Le parole dei sindacati

“Nel corso dell’incontro, su nostra richiesta – affermano Ridulfo, La Piana e Baudo – abbiamo anche sottoscritto il protocollo d’intesa sulla tutela dei lavoratori in termini di legalità, sicurezza dell’ambiente di lavoro e per la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al Pnrr, che segue quanto già fatto in altre importanti città come Genova, Firenze e Roma”. Il confronto e lo scambio di informazioni e proposte, tra amministrazione comunale e Cgil, Cisl e Uil, è aperto anche ad altre adesioni e riguarderà il sistema di appalti del Pnrr e più in generale tutti i lavori pubblici, finanziati anche con altri programmi di spesa.

Gli obiettivi del protocollo

“Obiettivo del protocollo – spiegano i segretari di Cgil Cisl, Uil Palermo – è la verifica del rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, la regolarità dell’appalto, la legalità e il rispetto della sicurezza in ambiente di lavoro. Inoltre, il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti e il contrasto al lavoro nero, grigio e ai rischi di dumping contrattuale”. Nell’ambito del protocollo, secondo quanto previsto, ci sarà anche la costituzione di una “cabina di regia” per vigilare su salute e sicurezza nei cantieri di lavoro del Pnrr.

