ROMA (ITALPRESS) – “A fronte dei 194 miliardi complessivi, sono state attivate misure ed interventi per 165 miliardi, l’85%, questo da un segnale di coerenza complessiva rispetto all’avanzamento del Piano. Le misure sulle quali stiamo lavorano, per la quasi totalità riguardano misure che hanno degli automatismi della spesa che sono stati oggetto di revisione del Piano”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Senato e Camera. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma