Big dell’industria e della finanza insieme

Unire imprese, industria, finanza e associazioni per affrontare le grandi sfide della trasformazione economica e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. Con questo obiettivo nasce Fondazione Systema, la nuova realtà presentata a Roma nel corso di Open-es ACT 2026, l’appuntamento dedicato alla definizione delle priorità strategiche per la crescita delle imprese e delle filiere italiane.

L’iniziativa promossa da alcuni dei principali protagonisti dell’economia italiana

A promuovere l’iniziativa sono alcuni dei principali protagonisti dell’economia italiana: Eni, Confindustria, Enel, Snam, UniCredit, Q8 Italia, Webuild, Accenture, Avvale e RINA, partner dell’Alleanza Open-es che hanno scelto di rafforzare la collaborazione avviata negli ultimi anni creando uno spazio stabile di confronto e indirizzo.

L’obiettivo è individuare modelli condivisi e strumenti operativi

L’ambizione della Fondazione è quella di favorire un approccio di sistema, capace di coinvolgere progressivamente le principali realtà economiche e istituzionali del Paese. L’obiettivo è individuare modelli condivisi e strumenti operativi che consentano alle filiere produttive di affrontare con maggiore efficacia i cambiamenti sociali, ambientali e tecnologici che stanno ridefinendo i mercati.

Secondo i promotori, la crescente complessità dello scenario economico richiede risposte coordinate. Da qui la scelta di creare una piattaforma in grado di mettere a fattor comune competenze, esperienze e risorse, riducendo duplicazioni e inefficienze e supportando le imprese nel percorso verso una maggiore sostenibilità e competitività.

La piattaforma Open – es

Al centro del progetto continuerà a esserci Open-es, la piattaforma collaborativa che ha già coinvolto oltre 48 mila imprese. Considerata il primo esempio concreto di questo modello di cooperazione, Open-es proseguirà la propria attività di supporto alle aziende e di coordinamento lungo le filiere produttive, facendo leva sulle soluzioni e sulle competenze sviluppate dai partner dell’Alleanza.

Unicredit fra i protagonisti dell’iniziativa

Tra i protagonisti dell’iniziativa figura anche UniCredit, che vede nella Fondazione uno strumento utile per accompagnare il tessuto imprenditoriale italiano nelle trasformazioni in corso. “UniCredit è orgogliosa di contribuire alla nascita della Fondazione Systema, la cui missione è pienamente coerente con il nostro impegno a supportare le imprese italiane nei loro percorsi di trasformazione e crescita”, ha dichiarato Giacomo Marino, Head of M&A and Corporate Development della banca.

Marino ha sottolineato come la duplice transizione, digitale ed ecologica, richieda un profondo rinnovamento dei modelli aziendali e un approccio collaborativo tra i diversi attori economici. “Con la Fondazione Systema mettiamo a valore comune un ecosistema aperto, volto a favorire la diffusione di competenze, tecnologie e pratiche lungo le filiere produttive. Confermiamo così la nostra visione di banca come partner strategico dell’economia reale”, ha aggiunto.

Fondazione Systema nasce inoltre con una vocazione aperta. Nuove imprese, associazioni e organizzazioni potranno aderire nel tempo al progetto, contribuendo ad accrescerne la rappresentatività e la capacità di incidere sulle politiche e sulle strategie necessarie per sostenere la competitività delle filiere italiane in un contesto economico sempre più globale e interconnesso.