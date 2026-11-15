Nuova geografia politica a Sala delle Lapidi e un presidio territoriale nel cuore della periferia palermitana. È stato presentato ufficialmente ieri, sabato 14 novembre, il nuovo gruppo consiliare “Controcorrente – Partito Civico”, composto da Giulia Argiroffi, che ricoprirà il ruolo di capogruppo, Ugo Forello e Carmelo Miceli.

L’annuncio è arrivato in occasione dell’inaugurazione della sede regionale del movimento, nata dalla sinergia tra il movimento guidato da Ismaele La Vardera e Progetto Civico Italia, rappresentato per l’occasione dal coordinatore nazionale Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale. L’evento ha segnato l’avvio di un tour siciliano di due giorni per Onorato, che tra sabato 14 e domenica 15 novembre tocca anche i comuni di Niscemi, Scicli, Ragusa, Rosolini e Catania.

La scelta simbolica della periferia

Per aprire il nuovo spazio politico è stato scelto viale Michelangelo, nel baricentro del mandamento di Cruillas-San Lorenzo. Si tratta di un’area segnata negli ultimi mesi da una recrudescenza di episodi di violenza e atti intimidatori, e che il prossimo 20 novembre sarà al centro dell’avvio di un importante processo di mafia.

“Abbiamo scelto di non stare al centro, come si fa di solito, ma di esserci dove è più difficile” ha dichiarato il consigliere Ugo Forello spiegando le ragioni della scelta logistica. “Un presidio politico e civico ha senso se sta accanto ai cittadini nei territori in cui lo Stato e la politica devono farsi vedere di più”.

Un progetto tra Palermo, la Sicilia e il livello nazionale

La nascita del gruppo in Consiglio comunale consolida un percorso politico già avviato. Secondo i promotori, infatti, l’operazione unisce esperienze nate e cresciute in parallelo, basate su principi e metodi condivisi, con l’obiettivo di incidere non solo sul capoluogo, ma sull’intero scenario regionale e nazionale.

“Siamo orgogliosi di questa nuova, entusiasmante partenza” ha affermato la capogruppo Giulia Argiroffi. “La nostra storia personale, professionale e politica dell’ultimo decennio parla per noi”.

Lo sguardo alle prossime sfide elettorali

L’iniziativa punta dichiaratamente ai futuri appuntamenti nelle urne, con l’ambizione di costruire un’alternativa di governo a più livelli.

“Il futuro lo stiamo già costruendo” ha concluso Carmelo Miceli a margine dell’inaugurazione. “I prossimi appuntamenti elettorali ci vedranno protagonisti, pronti a governare Palermo, la Sicilia e il Paese. Sentiamo la responsabilità verso i tanti cittadini che oggi ci hanno accolto con sorrisi e speranza, e non vogliamo deluderli”.