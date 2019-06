Il docufilm "Italian politics for dummies" sbarca in Cina, pellicola selezionata all'International Film Festival di Shangai

La nomina di Ester Bonafede alla Foss nella bufera, l'Udc la difende: "Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a farla"

17:02

Black out Vodafone in Italia e il servizio clienti non risponde: migliaia i messaggi di protesta