Domenica 12, alle 19,30 verrà presentato l’Asd Citta di Trabia Football Club, nata nell’aprile 2026 per iniziativa di un gruppo di padri di famiglia trabiesi uniti dalla passione per il calcio e dall’amore per il proprio territorio. Un progetto che ha subito trovato consenso nella comunità, con un obiettivo che va ben oltre il campo di gioco: offrire ai ragazzi del posto un ambiente sano e formativo, in cui lo sport sia prima di tutto uno strumento di educazione, crescita personale e inclusione.





Alla presentazione sarà presente il noto imprenditore Andrea Pratelli, Nato a Palermo nel 1980, ha trascorso anni in Inghilterra e in Spagna affinando discipline tanto diverse quanto complementari, dalla cucina al mondo del recruitment, in cui ha mosso i primi passi come junior recruiter presso Clark James Agency mentre studiava alla University of Lincoln.





Nel 2015 compie il passo decisivo: fonda R&V Group, costruendo dal nulla una realtà che oggi opera nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e a Dubai, specializzata nel temporary recruitment, HGV drivers, operatori di magazzino, professionisti sanitari. Una crescita solida, alimentata non da grandi capitali iniziali ma da intelligenza imprenditoriale, reinvestimento costante e una visione chiara del futuro.





Nel giugno 2026 Pratelli ha scelto di entrare nel Citta di Trabia Football Club , affiancando i soci fondatori e condividendone integralmente finalità e valori, con la volontà di contribuire concretamente alla crescita del club e del territorio, mettendo a disposizione la propria esperienza, le proprie competenze e le proprie risorse. La presentazione del progetto verrà fatta il 12 luglio, a partire dalle ore 19.30 nel cuore della città di Trabia, alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e famosi personaggi del calcio nazionale.

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 19:30

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