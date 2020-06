Lo scopo è promuovere e sostenere l'attività sportiva

Nasce a Palermo il Comitato di Azione Civile di Italia Viva Palermo Sport con l’intento di promuovere e sostenere l’attività sportiva declinata in tutti i suoi sbocchi e cioè cultura, salute, società, inclusione e tempo libero

Il Comitato, che segue di poco la formazione di quello improntato al lavoro, sarà coordinato da Giulia Noera, giornalista e sportiva.

Il Comitato Palermo Sport nasce si propone di promuovere e sostenere tutte le azioni ed iniziative politiche volte a rendere concreta l’attuazione di questi principi, che veicolano l’alto valore sociale dello sport e desidera rappresentare tutto il territorio provinciale, con lo scopo di coinvolgere, discutere ed ascoltare gli interlocutori impegnati nella gestione e nella pratica dello Sport, per cercare di dare un supporto reale alle associazioni sportive, che sono il ‘vero motore’ sopratutto sul territorio e che spesso sono ‘abbandonate’ alle loro personali abilità ed iniziative.

La coordinatrice Giulia Noera, giornalista e sportiva molto nota in città, si è già messa al lavoro. “Abbiamo già pronto un piano di programmazione che metta in risalto le esigenze dello sport come veicolo di trasmissione di valori e di inclusione sociale: non si può vivere continuamente in uno stato di ‘emergenza’, che sia quello dei fondi destinati allo Sport, così come l’impiantistica – ha dichiarato la coordinatrice del Comitato – Ad esempio, in questo momento in cui tantissime società sportive attendono di sapere quale sarà il loro futuro, anche in termini di usufrutto delle palestre scolastiche in emergenza post-covid, bisognerà capire come regolamentare l’assegnazione e la fruizione degli spazi in cui svolgere l’attività. La nostra prima azione sarà quella di mettere attorno ad un tavolo tutti gli interlocutori, società sportive ed istituzioni scolastiche e politiche, per cercare di dare delle certezze a tutti questi operatori, importantissimi per il benessere e lo sviluppo di una società”.