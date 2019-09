Nasce il governo Conte Bis e dalla Sicilia i parlamentari 5 stelle plaudono alla base che si è espressa, a sorpresa, a favore di una inedita alleanza col nemico giurato di sempre, il Pd.

“Il nuovo Governo nasce grazie alla partecipazione diretta dei cittadini che per l’80% hanno votato favorevolmente la volontà di far partire un nuovo Governo con il Partito Democratico guidato dal presidente Giuseppe Conte. Siamo orgogliosi del voto che, oltre ad essere un grande esempio di democrazia diretta, è anche una risposta a chi, in modo irresponsabile, ha deciso unilateralmente di interrompere la vecchia esperienza di governo, tradendo gli italiani” dicono i parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

“C’è molto da fare e noi parlamentari siciliani siamo pronti a continuare il grande lavoro avviato per rilanciare il Sud e l’Italia intera secondo i punti programmatici che abbiamo concordato in questi giorni, a partire dallo storico taglio delle poltrone in Parlamento”