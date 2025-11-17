Nasce il premio “Bombetta d’Argento”, un nuovo riconoscimento per premiare e omaggiare la cultura siciliana.

La prima edizione, dedicata a Lando Buzzanca, debutterà venerdì 28 novembre alle ore 21:00 al teatro Sant’Eugenio di Palermo e sarà condotta dal conduttore radiofonico Vincenzo Canzone.

Una serata nel ricordo del grande attore di cinema e teatro Lando Buzzanca, scomparso a Roma nel 2022 all’età di 87 anni.

Simbolo di grande eleganza e identificato come uno dei volti più famosi del cinema italiano, Recitando in oltre 100 film, Lando è riconosciuto per la sua vena comica e la sua recitazione spontanea, nella sua carriera si è spesso ritrovato a recitare i ruoli stereotipati del Siciliano medio amante delle donne, dopo parodie di personaggi esistiti e facilmente riconoscibili.

IL suo apice lo raggiunge nel 1970 interpreta in televisione Signore e signora, in coppia con Delia Scala, che riscuote enorme successo. La sua battuta “mi vien che ridere” rimarrà un tormentone ricordato e ripetuto dal pubblico per anni.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo. Sarà presente alla serata l’Assessore Giampiero Cannella.

“Bombetta d’Argento è un omaggio agli artisti del nostro tempo e della nostra Sicilia -dichiara il Direttore Artistico del Premio, Marco Li Vigni -. Ogni anno omaggeremo nomi diversi. Il nome ‘Bombetta’ deriva dal particolare cappello usato dagli attori teatrali, simbolo di eleganza e gentilezza; le stesse con cui Chaplin e Totò facevano divertire il pubblico. Non potevamo che ispirarci a questi due maestri della cultura italiana, che con garbo e grande ironia sapevano far ridere senza ‘eccessi’. La nostra iniziativa vuole così restituire al pubblico la stessa gentilezza. Un valore che nella società di oggi sembra scomparso.”

“A essere premiati al Bombetta d’Argento di quest’anno – continua Li Vigni -, saranno gli attori Antonio Pandolfo, con la sua ironia travolgente e la sua intelligenza scenica; una comicità ‘siciliana’ che ha conquistato un grande pubblico. Daniela Pupella, figlia d’arte, anima intensa e presenza magnetica, sul palco con lei l’emozione è assicurata. Giuseppe Gigliorosso, regista cinematografico e direttore della scuola siciliana di cinema ‘Piano Focale’, che ha formato negli anni numerosi talenti. Un omaggio a Charlie Chaplin sarà reso sul palco dalla cantante Valeria Milazzo, voce calda e magnetica, che ripercorrerà alcuni dei suoi brani più significativi, come ‘Smile’, che hanno segnato la storia del cinema.”

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ritirare l’invito presso il botteghino del Teatro Sant’Eugenio.