Una startup informatica offre l’opportunità a un giovane ventitreenne palermitano di costruire il suo futuro in questa città, mettendo a disposizione le sue competenze e capacità. Questa è la storia di Kevin Balistreri che, dopo una condizione personale di disagio emotivo, decide di aprire una startup e progettare un’impresa emergente. La sua creazione si chiama Solina ed è una piattaforma telematica che vuole conoscere l’utente al di là dello schermo. “Cosa stai cercando in questo momento nella tua vita?”, questa sarà la prima domanda di Solina. La piattaforma lo ascolta, comprende i suoi bisogni, i suoi desideri e gli suggerisce la traiettoria da prendere.





I dati vengono poi convertiti in suggerimenti dall’atelier di riferimento, partner del progetto, Andromeda, che con l’utente organizza esperienze e itinerari di viaggio personalizzati. “L’obiettivo di Solina – spiega Kevin Balistreri – è aiutare coloro che stanno vivendo momenti non facili della loro vita a ritrovare la strada e comprendere cosa potrebbe farli stare meglio. Credo che questo progetto nasca anche in un momento storico preciso. Viviamo in un’epoca in cui le persone sono iperconnesse ma profondamente sole; informate ma confuse; sempre in movimento ma stanche. Andromeda e Solina quindi invertono definitivamente la direzione: fermarsi e ascoltarsi”.

Prima di suggerire qualsiasi itinerario, tour e tragitto si intraprende, infatti, un viaggio interiore, un percorso di introspezione e crescita personale volto a esplorare la propria psiche, le emozioni, le potenzialità.





“Ho scelto la parola atelier perché richiama un luogo in cui si crea qualcosa su misura – spiega ancora il giovane imprenditore -. In un atelier non si prende un prodotto già fatto: si ascolta, si misura, si adatta. Oggi il viaggio è diventato velocissimo. Si confrontano prezzi, si clicca, si parte ma raramente ci si chiede: Perché sto partendo? Di cosa ho bisogno davvero? Io non volevo più limitarmi a veicolare prenotazioni. Volevo progettare esperienze che avessero un senso per chi le vive”.

Kevin è uno dei tanti ragazzi palermitani che, nonostante i talenti e i sogni, qualche volta ha pensato di cercare opportunità fuori dall’isola. “Mi sono chiesto più volte: Resto o vado? Mi sono guardato intorno – aggiunge – e ho pensato che anche nel nostro territorio può nascere qualcosa di bello e importante. Se questa storia potrà aiutare anche solo un altro giovane a decidere di rimanere e lavorare, per rendere migliore questa terra, allora avrà avuto un senso raccontarla”.

L’inaugurazione della struttura fisica di Andromeda si terrà domenica 29 marzo alle ore 18:30 a Palermo in via Sardegna 72/74.

La prima versione beta del software è in sviluppo all’interno dell’atelier.

Luogo: Andromeda, via Sardegna, 72, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Kevin Balistreri

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.