La zona industriale di Termini Imerese sta attraversando una fase di trasformazione che merita attenzione e fiducia. Dopo anni di difficoltà, oggi registriamo segnali incoraggianti: nuove attività, investimenti, progetti innovativi e una crescente capacità di attrarre competenze. È la dimostrazione che questo territorio possiede una forte vocazione industriale e tutte le condizioni per tornare a essere uno dei poli produttivi più importanti della Sicilia”. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, oggi a Termini Imerese in occasione dell’inaugurazione del nuovo Innovation Hub di Meccatronica Cluster Sicilia, un progetto da 1,5 milioni di euro finanziato dall’assessorato regionale alle Attività produttive. L’Innovation Hub si inserisce nella strategia regionale sostenuta dal bando Step, finalizzata allo sviluppo delle tecnologie strategiche e al rafforzamento della competitività industriale. Il progetto mette a disposizione delle imprese laboratori, robotica, intelligenza artificiale e competenze specialistiche, favorendo nuovi investimenti e occupazione qualificata. “Mettere le tecnologie più avanzate a disposizione delle piccole e medie imprese – aggiunge Tamajo – significa migliorare la competitività e creare nuove opportunità di lavoro. Ma soprattutto significa restituire centralità a un’area industriale che per troppo tempo è stata raccontata soltanto attraverso le sue crisi”. “Il nostro obiettivo è accompagnare la crescita con strumenti concreti, infrastrutture adeguate e politiche capaci di sostenere chi sceglie di produrre in Sicilia. L’apertura di questa struttura – prosegue Tamajo – rappresenta un investimento sul futuro del nostro sistema produttivo”.