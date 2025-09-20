Un parco giochi inclusivo e diversificato, che accoglierà, nella borgata di Mondello, i bambini e le famiglie: la giunta comunale di Palermo ha finalmente realizzato il nuovo parco giochi inclusivo di Mondello, un progetto che nasce da un’idea e dall’impegno costante della consigliera comunale Catia Meli, che ha seguito l’iniziativa in tutte le sue fasi.

Dove sorge

L’area interessata è quella di via Palinuro, adiacente al plesso scolastico Riso dell’Ics Borgese-Mondello. Il parco sarà privo di barriere architettoniche e dotato di attrezzature inclusive – scivoli, altalene accessibili, giostre inclusive e pannelli sensoriali – che permetteranno a bambini con e senza disabilità di giocare insieme, sviluppando abilità motorie, sensoriali ed emotive.

L’iniziativa presentata alla città

L’iniziativa, che oggi è stata presentata alla cittadinanza, ai bambini e alle loro famiglie, alla presenza del Sindaco Roberto Lagalla e alla stessa consigliera Catia Meli, oltre all’assessore all’istruzione Aristide Tamajo, è stata resa possibile grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune, l’istituto comprensivo Borgese-Mondello e la società Iris Mobili Srl. Il protocollo ha, di fatto, rigenerato l’area verde di via Palinuro, creando un ambiente sicuro, che ha aiutato a valorizzare anche la partecipazione attiva di cittadini e famiglie ed a diffondere una cultura della sostenibilità e dell’inclusione sociale.