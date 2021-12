E’ composto da tre consiglieri a sostegno del governo cittadino

Nasce un nuovo movimento politico a Santa Flavia, nel palermitano, che trova subito spazio anche tra gli scranni del consiglio comunale. Si tratta di “Alternativa futura” che può contare su tre consiglieri comunali, Maddalena Venturi, Stefano Tancredi e Giuseppe Troia. Da qualche tempo i tre consiglieri, pur avendo seguito in passato percorsi politici diversi, avevano cominciato a lavorare in collaborazione, trovando molte convergenze. Da qui la decisione di costituire il movimento e il nuovo gruppo.

Lavoro insieme che ha trovato sintesi

“Lavorando insieme nel corso di questi anni – si legge in un documenti sottoscritto dai tre esponenti dell’assise – abbiamo preso coscienza del rispetto reciproco che ci lega e della fiducia maturata; avvertiamo oggi l’esigenza di ufficializzare il nostro legame politico convergendo verso un progetto che da oggi sarà a noi comune. Vogliamo ripartire per un ‘Alternativa Futura’ della nostra comunità, per questo riteniamo sia necessario provare a superare i limiti avuti, aprendo una breccia alla nascita di un movimento per la costruzione di una coalizione forte e coraggiosa, che assicuri alla nostra comunità un’amministrazione sempre più vicina alle esigenze del nostro territorio”.

Un’arma per le elezioni 2022

A Santa Flavia di andrà alle elezioni amministrative nella primavera del 2022. Ed i consiglieri non nascondono che questo gruppo politico sarà ai nastri di partenza della prossima competizione: “In vista dell’imminente tornata elettorale – scrivono ancora Venturi, Tancredi e Troia – si costituiscono in un nuovo gruppo che si chiamerà ‘Alternativa Futura’ con capogruppo Stefano Tancredi e rappresentati in giunta dal vice sindaco Giuseppe D’Agostino e dall’assessore Maddalena Venturi”.