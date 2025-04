Promuovere ambienti di apprendimento basati su innovazione e interattività potenziando, allo stesso tempo, i modelli educativi fondati sulla didattica immersiva. È l’obiettivo della circolare, emanata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, che destina altri 3,5 milioni di euro alla realizzazione di aule immersive nelle scuole elementari e medie della Sicilia.

Già 127 le aule immersive in Sicilia

“Fino ad oggi – afferma l’assessore Mimmo Turano – la Regione ha stanziato 6,8 milioni di euro per la creazione di aule immersive in 127 scuole siciliane ed erogato il 90 per cento delle somme finanziate. Con questo nuovo provvedimento, continuiamo a investire risorse per sostenere l’integrazione tra didattica e nuove tecnologie e favorire modalità di apprendimento esperienziali. Solo coniugando “tradizione” e innovazione possiamo migliorare la qualità dell’offerta formativa per i nostri studenti”.

Cosa sono le aule immersive

Le aule immersive non hanno nulla a che vedere con la profondità del mare che evocano. Si tratta di uno spazio didattico che utilizza tecnologie avanzate, come la realtà virtuale o la realtà aumentata o entrambi, per creare proiezioni interattive. Il russo serve a dar vita ad un ambiente di apprendimento che risulti dinamico e coinvolgente per gli studenti giovanissimi che sono nati nell’era digitale ed hanno maggiore propensione all’uso di queste tecnologie. Di fatti gli studenti possono interagire con i contenuti digitali in modo diretto ed efficace.

La circolare regionale

La circolare è destinata agli istituti scolastici del primo ciclo (istituti comprensivi, direzioni didattiche e scuole medie) con sede in Sicilia, che abbiano plessi e ambienti didattici idonei all’allestimento di aule immersive e alla sperimentazione, anche in orario extracurriculare, di modelli didattici basati sulla realtà aumentata e su quella virtuale.

Ciascun progetto potrà beneficiare di un contributo massimo di 55 mila euro, di cui 5 mila per svolgere le attività in orario extrascolastico, così da aprire le scuole nel pomeriggio e renderle fruibili al territorio e alla comunità. Le domande possono essere presentate anche dagli istituti che hanno già usufruito del contributo previsto dalla circolare 24 del 31/10/2024, purché l’istanza riguardi un plesso diverso da quello finanziato dal precedente bando e situato in un altro Comune.

La circolare è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana