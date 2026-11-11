Cerimonia solenne a Palazzo dei Normanni

Nel segno del ricordo, della commozione e di una ferita che, a distanza di ventitreesimo anni, resta ancora aperta nel cuore della Sicilia e dell’intera nazione. Questa mattina, a Palermo, le istituzioni regionali, i vertici militari e i familiari delle vittime si sono stretti attorno alla memoria dei caduti della strage di Nassiriya, il tragico attentato terroristico che il 12 novembre 2003 costò la vita a 28 persone, tra cui 19 italiani.

La cerimonia solenne si è svolta a Palazzo dei Normanni, cuore pulsante della politica e della storia siciliana, per ribadire che il sacrificio di quei servitori dello Stato non è stato dimenticato.

La deposizione della corona a Palazzo dei Normanni

Il momento centrale della mattinata ha visto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, deporre una corona di alloro ai piedi della lapide che commemora le vittime dell’attentato. Al suo fianco, a testimoniare la profonda vicinanza delle forze armate, erano presenti il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei Carabinieri Sicilia e Calabria, e il generale di Brigata Francesco Principe, comandante dell’Esercito in Sicilia.

Alla cerimonia ha preso parte una folta delegazione di deputati regionali, insieme ai vertici siciliani delle forze dell’ordine, ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e alla Croce Rossa, tutti uniti in un minuto di silenzio rotto solo dalle note del Silenzio d’ordinanza.

Il discorso di Galvagno: “Un impegno per le future generazioni”

“Nel segno della memoria e della riconoscenza, a 23 anni da quei tragici fatti, abbiamo ricordato le vittime della strage di Nassiriya in cui persero la vita, nell’adempimento del proprio dovere, anche i nostri corregionali Giovanni Cavallaro, Giuseppe Colletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Horacio Majorana e Alfio Ragazzi”, ha dichiarato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, visibilmente commosso a margine della commemorazione.

Il presidente ha poi voluto sottolineare il valore civile del ricordo: “Pur restando una ferita profonda nella storia della nostra Nazione, il loro sacrificio continua a richiamarci ai valori del servizio e della dedizione alle Istituzioni, perché la memoria è un dovere verso chi non c’è più ed un impegno da trasmettere alle future generazioni. All’amico e collega Marco Intravaia, così come ai familiari di tutti i caduti, rinnovo un pensiero di affetto, vicinanza e profonda gratitudine”.

Gli occhi della memoria: il dolore e l’orgoglio dei familiari

La presenza più toccante a Palazzo dei Normanni è stata, come ogni anno, quella dei familiari dei militari siciliani caduti in Iraq. Tra i partecipanti, Liliana Messina, vedova del vice brigadiere dei carabinieri Domenico Intravaia, giunta alla cerimonia accompagnata dai figli e dalla suocera. Presenti anche Tiziana Montalto, vedova del maresciallo dei carabinieri Alfio Ragazzi, insieme ai figli; Ettore Majorana, fratello dell’appuntato dei carabinieri Horacio; e Sabrina Brancato, vedova del sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro, anch’essa accompagnata dai figli.

I loro sguardi, fieri ma segnati da un dolore che il tempo può solo lenire ma mai cancellare, hanno rappresentato il legame più autentico con quel tragico 12 novembre, trasformando la cerimonia istituzionale in un momento di autentica e condivisa partecipazione popolare.

Il deputato siciliano figlio di uno dei caduti

Tra i caduti c’era anche il siciliano Domenico Intravaia, padre del deputato regionale Marco. Per le famiglie dei caduti si rinnova un anniversario dal profondo valore emotivo. Un momento di dolore e ricordo vissuto in prima persona da Intravaia: “Sono passati ventitré anni da quella terribile giornata che ha segnato per sempre la mia vita e quella della mia famiglia, ma il ricordo di mio padre resta più vivo che mai. La sua assenza è un vuoto costante, ma l’esempio che mi ha lasciato è una guida salda per il mio cammino. Papà era un uomo solare, affettuoso e con una dedizione incrollabile al lavoro e alla divisa, indossata sempre con straordinaria umiltà e spirito di servizio. Da ragazzo sognavo di seguire le sue orme nei Carabinieri – ha aggiunto Intravaia – ma con il tempo ho compreso che il servizio alle Istituzioni e alla Patria si può esprimere anche attraverso la politica, vissuta come impegno concreto a favore dei cittadini. Sento tuttavia un legame indissolubile con l’Arma, una grande famiglia nella quale sono cresciuto e di cui condivido i valori fondanti. Faccio mia l’insegnamento del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: “Gli alamari si portano cuciti sulla pelle”, cioè nell’anima. Orgoglioso di essere figlio di un uomo che ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio, considero il suo coraggio e la sua fedeltà alla Repubblica il dono più prezioso. Oggi cerco di mettere questi stessi principi di rispetto e dedizione al servizio della nostra terra e di trasmetterli ai miei figli, affinché crescano consapevoli del valore del nonno. L’amore per le Istituzioni e la difesa del bene comune sono la sua eredità più grande, un impegno che rinnovo ogni giorno”