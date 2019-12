Il programma degli aventi di fine anno

“Magic Christmas” è il nome del cartellone di spettacoli natalizi promosso del comune di Cefalù. Un mese di spettacoli all’insegna della buona musica, dell’arte e del teatro fino al 6 gennaio.

“Un programma di manifestazioni all’insegna del sano divertimento, della cultura e della tradizione- sottolinea il sindaco, Rosario Lapunzina – ingredienti diversi che puntano a creare un’offerta di intrattenimento di alto livello. Cefalù contiene nella sua identità storica la vocazione ad unire l’eterogeneità creando un insieme armonico, come testimonia la sua appartenenza al sito UNESCO arabo- normanno. La sua naturale bellezza e il suo patrimonio monumentale – conclude – fanno di Cefalù una metà turistica che si contraddistingue anche come città d’arte e questa caratteristica resta immutata e godibile anche a coloro che la sceglieranno per trascorrervi le festività natalizie”.

Ad aprire ufficialmente la rassegna sarà “Christmas Piano in Jazz- Vocal in Jazz” organizzata con la collaborazione dell’associazione cefaludese “Amici della Musica Salvatore Cicero” e giunta alla sua terza edizione. In tutto 4 appuntamenti al Teatro Cicero per una suggestiva panoramica delle diverse espressioni jazz.

Il 9 sarà il turno del teatro con “La fortuna si diverte” a cura della Compagnia Teatrale l’Armonia, in scena al teatro comunale “Salvatore Cicero” e poi ancora il 17 con la commedia “A birritta chi ciancianeddi”. Mercoledì 11 spettacolo di arte di strada con “Bolle di Natale” a cura di Agata Leale, e poi dalle 18:30 Live Music –JoRy&Ts Bluesone in piazza Garibaldi. A Cefalù spazio anche alla danza giorno 18 con il saggio “Natale tra musica e danza” a cura della ASD Agari Coreu al teatro comunale e a seguire Live Music con i Lipstick on Biard, in piazza Garibaldi.

Il 19 ancora musica al teatro Cicero con Chiara Minaldi, con il concerto “Le parole hanno un’anima” a partire dalle 21. Il 20 doppio appuntamento con il saggio “Natale di danza classica, moderna e contemporanea” a cura dell’ASD Workout Studio di Cefalù, alle 17:00 al teatro comunale mentre alle 19:00, nella chiesa di san Francesco, in scena la rassegna di Cori Polifonici “Gloria in Excelsis Deo” a cura dell’associazione siciliana Musica per l’Uomo.

Il 21 alle ore 18 nel centro storico Babbo Natale in Carrozza a cura dell’associazione Cavalieri della Valdemone- Pollina, in contemporanea al teatro Cicero torna ““Christmas Piano in Jazz- Vocal in Jazz”.

Con l’approssimarsi del Natale, cresce l’attesa come gli spettacoli che per l’intera giornata allieteranno il pubblico di giovanissimi, dalle 10:00, al Bastione&Costanza in piazza Crispi, con il laboratorio didattico “Ceramichiamo insieme” a cura dell’associazione “ALAB”. Nel pomeriggio alle 16:30 nella palestra comunale animazione per bambini con la “Domenica con Babbo Natale” e alle 18:00 alla Corte delle Stelle, “Porta la lettera a Babbo Natale” a cura di Claudio Don Garrà. Contestualmente nel centro storico suonerà una mini band a cura dell’associazione Città di Cefalù. Alle 19 invece il concerto di Natale diretto dal Maestro Andrea Cangelosi.

Lunedì 23 a partire dalle 18:00, nel centro storico la street band “Ottoni animati” e alle 19:00, al teatro comunale altro concerto di Natale diretto da Giuseppe Testa.

Per la vigilia di Natale nel molo piazza Marina, la tradizionale “Nuotata di Natale”, alle ore 11:00. Nel centro storico alle 18:30, il giro di Babbo Natale a cura di Claudio Dongarrà e a mezzanotte la tradizionale “Ninnaredda” a piazza Duomo.

Per il giorno di Santo Stefano e il 27, appuntamento alle 17:30, al centro storico per il “Cefalù Buskers Festival Christmas Edition” e alle 19:00, al teatro comunale concerto di “Santo Stefano” a cura dell’associazione “Città di Cefalù”.

Per il week end dal 27 al 29 si intensificano gli appuntamenti. Alle 17:30 di venerdì, al museo Mandralisca concerto in duo di arpe, con Sabrina e Simona Palazzolo. Giorno 28, 29, 30 e 31 alle 16:30 invece a largo di Giorgio, vicino la villa comunale, laboratori per bambini “Aspettando la Vecchiastrina” a cura dell’associazione culturale Santa Cecilia. Alle 18:30 del 28, ultimo appuntamento del “Christmas Piano in Jazz- Vocal in Jazz”. Domenica alle 16:30 alla palestra comunale, la domenica con Babbo Natale, alle 18:30, al teatro Cicero “Cefalù tra terra e mare” e alle 22:00 in piazza Duomo il grande concerto gospel “Aspettando il Capodanno” con Vincent Bohannan and Sound of Victory “Brooklyn & Bronxs- USA”.

Da lunedì 30 dicembre inizia il count down della notte di San Silvestro, con il concerto “Aspettando il Capodanno” a cura del gruppo “SIKANIA” in piazza Duomo.

Il 31 dicembre show con il botto in piazza Duomo dalle 23, con la musica del camaleontico Mario Incudine che si esibirà in uno straordinario spettacolo: “Happy New Year”.

Giorno 1, il tradizionale concerto di Capodanno con le “Christmas Ladies”, a piazza Duomo, a partire dalle 19:00. Il 2 si proseguirà al teatro comunale con “Note d Natale” in programma alle 19:00. Venerdì 3 alle 18 :00, musical natalizio “Babbo Natale scappa alle Hawaii” a cura dell’associazione B.A.C. Ballet Accademy Cefalù.

Sabato 4, alle 16:30 alla sala teatro Artigianelli spettacolo per bambini “Mago Lollo e l’elfo pazzo” e alle 18:00 concerto del Coro Polifonico Giuseppe Mulè al teatro comunale.

Domenica 5, alle 11:30 a largo di Giorgio burattini e la magia del Natale con la storia di “Gino Melino e la parola magica”. Alle 16:30 la domenica con Babbo Natale e animazione per i più piccini nella palestra comunale.

Lunedì gran chiusura della rassegna “Magic Christmas” con lo spettacolo di “Cappuccetto rosso e il lupo biricchino” al largo di Giorgio alle 11:30. Alle 18:00 arrivano i Re Magi lungo un percorso che va dal campo sportivo “Artigianelli” fino a piazza Duomo.

Dal 27 al 30 dicembre anche lo sport sarà protagonista con il III Torneo di calcio a 5 presso i campi sportivi in contrada Ogliastrillo, mentre dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile visitare la mostra di presepi di Giuseppe Volpe presso l’Ottagono Santa Caterina – Piazza Duomo a ingresso libero.