L'albero di Natale nella piazza principale

Il Natale arriva anche a Terrasini, in provincia di Palermo, dove è in programma un fitto cartellone di eventi per tutto il mese di dicembre e i primi giorni del nuovo anno. Ieri sera è stata completata l’installazione del nuovo albero di Natale nella piazza di Terrasini.

Un cartellone di eventi, quello del Comune di Terrasini, realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini del centro in provincia di Palermo. “In questi giorni l’abbiamo ripetuto più volte ma è giusto rimarcarlo – dice il sindaco Giosuè Maniaci -, quando i propri concittadini si mettono insieme per realizzare qualcosa di grande, essi sono l’orgoglio per la propria comunità e a loro va tutto il nostro plauso e sostegno”.

Per mesi, infatti, i cittadini di Terrasini hanno impegnato le loro serate nella realizzazione di un albero con addobbi fatti interamente a mano, incastonato in un pianoforte, che oggi impreziosisce la piazza Piazza.

Intanto continua il programma natalizio di Terrasini con mostre, rassegne, eventi sportivi e concerti. Il 26 dicembre, in particolare, sarà inaugurato il Presepe vivente a Palazzo D’Aumale.