Anche per il Natale 2018 la decorazione della scalinata del Teatro Massimo è stata realizzata con le “Stelle dell’AIL”, l’Associazione Italiana contro le Leucemie che durante le feste natalizie promuove la ricerca grazie alla vendita delle stelle di Natale. Oggi pomeriggio il sindaco e presidente della Fondazione Teatro Massimo Leoluca Orlando e il sovrintendente Francesco Giambrone hanno presentato alla città il tappeto rosso di stelle di Natale che decora la scalinata, l’illuminazione del pronao del Teatro e l’albero di Natale nel Foyer.

Gli appuntamenti della stagione natalizia al Teatro Massimo vedono in primo luogo dal 13 al 23 dicembre in Sala Grande le recite de La bohème, opera natalizia per eccellenza perché i primi due quadri si svolgono appunto alla vigilia di Natale a Parigi; e un nuovo impegno di solidarietà per il Teatro Massimo, perché il 12 dicembre la prova generale dell’opera sarà aperta al pubblico a favore di Medici senza frontiere. Lunedì 17 dicembre alle ore 21.00 in Sala Grande concerto Gospel natalizio con Dennis Reed & Gap with Markey Montague, frutto della fusione tra due formazioni da anni attive nel campo della musica gospel, Dennis Reed & Gap e Markey Montague & Fellowship.