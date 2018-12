il 30 dicembre

Giro di boa per “Natale a Palermo”: eccoci al quinto concerto della rassegna di dieci appuntamenti gratuiti nelle chiese, organizzata dai club service Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist: Dopo questo concerto, il ciclo riprenderà il 2 gennaio.

La chiesa seicentesca di San Nicolò da Tolentino è a tre navate, ospita una tela di Pietro Novelli e si affaccia su via Maqueda: qui domani (domenica 30 dicembre) alle 18,30 si riunirà la giovanissima orchestra di fiati “La Nuova Generazione”, nata in seno all’Istituto Magistrale statale“Regina Margherita” – Liceo Musicale di Palermo. La compagine orchestrale, diretta da Giovanni La Mattina, eseguirà un programma trascinante e coinvolgente che si aprirà con la Marcia militare di Schubert e continuerà con De Haan, Jager, Waignein, per avvicinare pezzi famosissimi, da un arrangiamento di “West Side Story” alla “Russian Melody” di Nunzio Ortolano per chiudere con la “Weihnacht Suite” la sinfonia natalizia resa famosa da Rondò Veneziano. Ingresso libero.

PROGRAMMA

Franz Schubert Marcia militare op.51 n.1

Jacob De Haan La Storia

Robert Jager Sinfonia Nobilissima

Andrè Waignein Air for Winds

Jacob De Haan Oregon

Leonard Bernstein West Side Story (arr. Iwai)

Nunzio Ortolano Russian Melody

AA.VV. Weihnacht Suite

Il percorso musicale dell’Istituto Statale Magistrale “Regina Margherita” è iniziato nell’anno scolastico 2003/2004 come sperimentazione tra l’Istituto e il Conservatorio, che ha visto la nascita dell’Orchestra Sinfonica e del Coro Polifonico della scuola. Questa sperimentazione porterà nel 2010 all’istituzione del Liceo Musicale che con i suoi tre corsi è il più grande d’Italia. All’esperienza artistica del coro e dell’orchestra da tre anni si affianca una nuova formazione che costituisce l’orchestra di fiati “La Nuova Generazione”.

E’gratificante per i ragazzi di questa fascia d’età, suonare all’interno di una compagine strumentale, e lavorare con sano spirito di collaborazione che incentiva anche lo studio del singolo strumento. Questo tipo di formazione strumentale di fiati e percussioni, si è già esibita in alcune importanti manifestazioni: L’eredita di Falcone e Borsellino, Il Genio di Palermo, La Scuola adotta la Città, Natale a Palermo; ha vinto il primo premio assoluto al concorso “Beato Giuseppe Puglisi” con premiazione ed esibizione finale svoltasi al Teatro Massimo. Ha inoltre eseguito, presso il Teatro Politeama Garibaldi, lo spettacolo “Tu da che parte stai?”, riflessione teatral-musicale sugli ultimi istanti della vita di don Pino Puglisi. Il progetto “Orchestra di Fiati” è diretto da Giovanni La Mattina che, per la realizzazione, si avvale della collaborazione di Giusy Raccuglia, Biagio Benenato, Francesco Di Peri, Salvatore Ferraro, Francesco Italiano.

Orchestra di Fiati “La Nuova Generazione”

1 OTTAVINO: Chiara Costa

10 FLAUTI: Eleonora Aliberto, Giulia Buttitta, Miriam Criscenzo, Alessandra La Spisa, Giulia Pipitone,Piera Provino, Daniele Santangelo, Emanuela Scalia, Federica Sunzeri, Maria Zizzo

2 OBOI: Federica Ferretti, Susanna Privitera

1 CLARINETTO PICCOLO: Samuele Murò

11 CLARINETTI: Biagio Borgese, Gioele Colletti, Marco De Quarto, Chiara Di Vincenzo, Micaela Noemi Gallo, Samuele Lo Cascio, Lorenzo Gannelli, Frida Passafiume, Riccardo Pedone, Marco Scacciaferro, Enrico Staropoli

1 CLARINETTO BASSO: Alberto Salerno

1 CLARINETTO CONTRA ALTO: Pietro Vega

1 SAX SOPRANO: Emanuele Barone

4 SAX CONTRALTI: Claudio Candido, Daniela Garofalo, Stefania Monti,Simone Ruggieri

1 SAX TENORE: Alice Lo Coco

1 SAX BARITONO: Clara Porcaro

8 CORNI: Giuseppe Arnone, Francesco Pio Cascino, Giulio Danile, Gaetano Gagliano, Arianna Lauricelli, Danil Le Fosse, Luca Monaco, Michele Spadaro

7 TROMBE: Alessandro Emanuele Cascino, Fabio D’Alberti, Kevin Gorostieta, Nazareno Guagenti, Laura Maltese, Paolo Monti, Claudio Ruggieri

1 TROMBONE: Alessandro Di Verde

3 EUPHONI:Giuseppe Ingrassia, Giorgio Lapide, Giuseppe Vella

1 BASSO TUBA: Alessandro Domenico Savignano

6 PERCUSSIONI: Alessio Cavarretta, Sofia Firpo, Umberto Gallina, Samuele Leone, Flavio Drago, Enrica Russo

PROSSIMO CONCERTO. Dopo questo concerto la rassegna farà una pausa per capodanno e riprenderà mercoledì 2 gennaio nella basilica di San Francesco di Paola con il coro Sancte Joseph diretto da Mauro Visconti.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Di Natale a Palermo è promotore il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono gli altri club service, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, e le associazioni Volo, Zonta Palermo Triscele e I.D.E.A. hub, Ande; con il contributo della “Settimana delle Culture”, e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. In collaborazione con le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha inserito la rassegna in Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Direzione artistica di Gaetano Colajanni

IL PROGRAMMA | X edizione Natale a Palermo

Domenica 30 dicembre – ore 19

Chiesa di San Nicolò da Tolentino | via Maqueda

Orchestra di Fiati “La Nuova Generazione” dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Giovanni La Mattina – direttore

Musiche: F. Schubert – J. De Haan – R. Jager – A. Waignein – L. Bernstein – N. Ortolano

——————-.——————–

Mercoledì 2 gennaio – ore 19,30

Chiesa di San Francesco di Paola – piazza San Francesco di Paola

Coro “Sancte Joseph”

Mauro Visconti – direttore

Pietro Bagnasco – pianoforte/organo

Musiche: V. Miserachs – I. Sgarlata – C. Mawby – F. Couperin – C. Saint-Saens – F. Gruber –

M. Visconti – N. Buogo – I. Berlin

——————–.——————–

Giovedì 3 gennaio ore 19

Chiesa di Santa Maria La Nova | piazza San Giacomo La Marina

Giacomo Tantillo “Water trumpet” quartetto

Giacomo Tantillo (tromba) – Angelo Leonforte ( pianoforte) – Giovanni Villafranca (contrabbasso)

Paolo Vicari (batteria)

——————–.——————–

Venerdì 4 gennaio – ore 19

Chiesa di Sant’Orsola – via Maqueda

Duo Wada-Tani

Chiemi Wada – flauto dolce e voce

Licia Tani – spinetta

Musiche: F.M. Veracini – G. Sammartini

——————–.——————–

Sabato 5 gennaio – ore 19

Chiesa del Carmine Maggiore – piazza Carmine

“Sicily Ensemble”

Giovanna Mirione – pianoforte

Giuseppe Adamo – chitarra

Ruth Gonzales – viola

Antonella Scalia – violino

Alberto Fiorentino – contrabbasso

Daniele Collura – fisarmonica

Francesca Fundarò – violoncello

Nicoletta Bellotti – cantante

Franco Foderà – direttore

——————–.——————–

Domenica 6 gennaio – ore 19

Chiesa di San Domenico – piazza San Domenico.

Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana

Gaetano Colajanni – direttore

Letizia Colajanni – soprano

Leonardo Alaimo – tenore

Arie liriche, melodie italiane e repertorio classico napoletano