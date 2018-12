Presentazione giovedì 20 dicembre alle 11 a Palazzo Branciforte

Ritorna puntuale come ogni anno il ciclo di concerti di “Natale a Palermo, un itinerario culturale tra arte architettura e musica”, ospitati in chiese, oratori e luoghi storici di Palermo, a volte anche poco conosciuti o magari aperti per l’occasione.

La rassegna, che quest’anno festeggia il decennale ed è inserita in Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è organizzata dai club service cittadini, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist che la offrono alla cittadinanza e ai turisti.

La formula resta sempre la stessa: dieci concerti gratuiti in altrettante chiese del centro storico, da Santo Stefano alla Befana. La presentazione giovedì 20 dicembre alle 11 a Palazzo Branciforte, via Bara all’Olivella 2, a Palermo.