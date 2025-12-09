Acceso domenica scorsa l’albero di Natale del Politeama, oggi è toccato alla presentazione, presso il Centro di fotografia Letizia Battaglia, di tutti gli altri eventi organizzati dal Comune in occasione delle festività di Natale e Capodanno.

Quest’anno il Natale della città di Palermo è dedicato alla Pace, alla sua capacità di essere stata nel tempo luogo di incontro di civiltà, di accoglienza e di dialogo.

Palermo crocevia di civiltà

“Palermo è stata crocevia di civiltà straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile, contribuendo a costruire una comunità aperta, accogliente e capace di trasformare le diversità in ricchezza. “Palermo, storia di pace” è quindi un messaggio che vuole ricordare come la città abbia sempre saputo abbracciare ciò che è altro, generando un equilibrio unico, riconosciuto in tutto il mondo. Il Natale 2025 a Palermo sarà un viaggio attraverso le nostre radici arabo-normanne e un invito a riscoprirci comunità, guardando al futuro con un desiderio condiviso: rinascere nel segno della pace. Saranno infatti molti gli eventi e gli intrattenimenti musicali in città, con una installazione luminosa natalizia in ognuno dei 25 quartieri cittadini per regalare momenti di condivisione e di festa alle famiglie. A questo si unisce l’esibizione di cori Gospel a Bonagia, a Borgo Nuovo, allo Zen e a Brancaccio tra Natale e Capodanno. Non mancheranno i tradizionali mercatini, i canti di natale in strada e attività solidali che regaleranno momenti di gioia” ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Ogni quartiere, una installazione

“Ogni quartiere avrà la sua installazione e in tutta la città le luminarie, ispirate ai simboli arabo-normanni, avvolgeranno la città in un’atmosfera di gioia e pace. Ci sarà un’illuminazione spettacolare ai Quattro Canti, attività rivolte al pubblico e ai più piccoli sotto l’Albero di Natale a piazza Politeama e da oggi, qui al Centro di fotografia dei Cantieri, l’esposizione permanente delle immagini fotografiche e la proiezione dei video dedicati al Festino di Santa Rosalia degli ultimi due anni. A questo si unisce la programmazione del Teatro Massimo e quella del Teatro Biondo che arricchiscono l’offerta culturale durante le festività. Tengo a ringraziare Gesap, Auto System e la Sispi che hanno attivamente contribuito a realizzare le iniziative di questo Natale. E infine il concerto di Capodanno insieme a Radio KISS KISS che vedrà sul palco Arisa e i The Kolors” ha raccontato l’assessore Giampiero Cannella.

Nel corso della manifestazione, inoltre, è stata inaugurata l’esposizione permanente “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” ed è stato consegnato un riconoscimento ai produttori del Festino 2025 vincitore del BEA Italia 2025 per la categoria Cultura, la Odd Agency e Terzo Millennio.

Gli eventi delle feste

Esposizione permanente “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Centro di Fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri Culturali della Zisa.

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30

A partire da martedì 9 dicembre sarà infatti possibile visionare l’esposizione fotografica che racconta il 400° e il 400+1° Festino di Santa Rosalia, eventi vincitori, rispettivamente, della medaglia di bronzo al BEA World come miglior evento al mondo e della medaglia d’oro al BEA Italia per la Categoria Cultura. Le immagini, firmate da giornalisti, fotografi professionisti e giovani talenti selezionati attraverso il Concorso Fotografico bandito dal Comune di Palermo nel 2024 e 2025, grazie ad una giuria di esperti, permettono un viaggio emozionale che precede e accompagna il Carro della Santuzza lungo il Cassaro.

Insieme alla mostra, presso la Sala Proiezioni sarà possibile visionare i video che raccontano il backstage e la notte del Festino. Si tratta di video realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia, dalla Balich Wonder Studio, Odd Agency, Terzo Millennio e dall’Agenzia Albamedia. A questi si aggiunge il social film “Il 400° Festino visto con i tuoi occhi, prodotto dal Circolo Unione di Palermo per la regia di Fabrizio Montagner, Giuseppe Cardinale, Giovanni Mangalaviti che racconta il Festino dal punto di vista del palermitano che lo vive.

Natale sotto l’Albero – Piazza Castelnuovo

Un calendario di attività gratuite per adulti, famiglie e bambini promosso e realizzato grazie ad Auto System. Domenica 7 dicembre, ore 18.00: accensione Albero ed esibizione coro Gospel; lunedì 8 dicembre, dalle ore 17:00 alle 19:00: un bacio sotto al vischio, contest fotografico; Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00: Babbo Natale per i bambini e concerto rock.

Palermo Sonora

Ciclo di concerti, spettacoli con artisti di strada e dj set nelle cosiddette “zone rosse” del centro storico di Palermo: Piazza Sant’Anna, La Vucciria, Piazza Olivella, Villa Garibaldi e Quattro Canti.

19 dicembre

Piazza Olivella

ore 18:45-19:45, Jonathan in “Equilibrio” e Lenticchia in “Wala”

ore 20:00-21:30, Robson De Almeida & Vinnie

20 dicembre

Villa Garibaldi

ore 17:30, concerto dei Pola

Piazza Olivella

ore 18:45-19:45, David Kosta in “David Kosta Magic show” e Lenticchia in “Irish bubble show”

ore 20:00-21:30: Chiara Bruno e lofortunato

21 dicembre

Villa Garibaldi

ore 12:00-15:00, showcase di Marco Cassarà

La Vucciria – Piazza Caracciolo

ore 12:00-15:00: showcase di dj locali

Quattro Canti

ore 18:00: tributo di Elena Carlino a Rosa Balistreri

Piazza Olivella

ore 18:45-19:45: Duo con acrobatica aerea e Ralph in “Ralph Stein mix show”

27 dicembre

Piazza Sant’Anna

ore 21:30-24:00: Sonia Hamza presenta il concerto di Lello Analfino & T orkestar

“Palermo, Storie di Meravigghia” di Pucci Scafidi

Ex Oratorio – Vicolo Sant’Orsola, Palermo

21, 27 e 28 dicembre – 3,5,10,11,17,18,24 e 25 gennaio

ore 16:30 e ore 18:00

“Palermo, Storie di Meravigghia” è una video-installazione artistica costruita attraverso una sequenza di fotografie, riprese cinematografiche e testi evocativi, ideata e curata dal fotografo palermitano Pucci Scafidi.

Ingresso libero e gratuito

Torna il “Teatro della Luce”

Quattro Canti

(date in via di definizione)

Torna il “Teatro della Luce”, realizzato da Odd Agency, che nelle sere del periodo natalizio illuminerà i prospetti di piazza Vigliena rendendo visibile e leggibile il disegno dei suoi progettisti con un riferimento all’architettura palermitana normanna in vista dell’anno europeo del Normanno del 2027. Saranno inoltre messi in evidenza gli elementi delle stagioni, le sante e i sovrani, rendendo vivo e pulsante il centro cittadino, a sfidare l’oscurità delle lunghe sere di dicembre..

Seconda edizione del Christmas festival – 02 gennaio

Annalisa Minetti in Incanto di natale

Chiesa san francesco di Paola ore 21.00

03 gennaio ore 21.00

Lidia Schillaci in acoustic Christmas chiesa san francesco di Paola

06 gennaio Alessandra Salerno

In canti e gospel di natale con coro

Ore 21.00 chiesa di san francesco di Paola