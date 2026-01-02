PALERMO – Prosegue la prima edizione di “Natale in Periferia tra luci e comunità” con un nuovo appuntamento dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie del quartiere Villagrazia. Lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso l’ingresso della Parrocchia Maria SS. delle Grazie (via Villagrazia 302), si terrà un pomeriggio di animazione e spettacolo all’insegna dell’allegria e della condivisione.







L’evento trasformerà lo spazio antistante la parrocchia in un luogo di festa, con tante attività pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età. In programma il magico trenino, momenti di animazione, accoglienza con mascotte, la presenza del Grinch dispettoso, elfi natalizi e uno spettacolare show di bolle fluo, capace di incantare grandi e piccoli con giochi di luce e colore.





L’iniziativa è promossa dall’Associazione Desideria APS e rientra nel calendario di attività natalizie ideate per rafforzare il senso di comunità, favorire l’incontro tra i residenti e restituire centralità ai luoghi della periferia attraverso momenti di festa e partecipazione condivisa. Il progetto è finanziato dalla Città Metropolitana di Palermo, a sostegno di interventi culturali e sociali rivolti al territorio.





«Con questo secondo appuntamento – afferma Maria Rita Andriolo, Legale Rappresentante di l’Associazione Desideria APS – vogliamo regalare ai bambini e alle famiglie un pomeriggio di spensieratezza e sorrisi, in cui il Natale diventa occasione di incontro, inclusione e gioia collettiva».





La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’invito è a condividere l’evento e a partecipare numerosi per vivere insieme una giornata ricca di sorprese, allegria e spirito natalizio.





⸻





Prima edizione – Natale in Periferia tra luci e comunità 2025

Luogo: Parrocchia Maria S.S. Delle Grazie, Via Villagrazia, 302, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:30

Prezzo: 0.00

