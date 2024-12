Centinaia di dolci della tradizione natalizia sono stati distribuiti alle famiglie, ai bambini e agli anziani delle zone meno fortunate della città, a cui è stato dedicato l’evento “Un Natale Magico a Palermo: Dolcezza e Gioia per Tutti”.

Giochi e intrattenimento per un Natale di comunità

L’iniziativa, a cura dell’Associazione Nuovi Orizzonti, ha dato spazio anche all’organizzazione di giochi per bambini e all’intrattenimento con animatori di strada, creando un’atmosfera gioiosa e di comunità, con l’obiettivo di offrire un’occasione di socializzazione e divertimento alle persone che abitano nelle zone periferiche, spesso non solo fisicamente troppo distanti dal salotto buono della città.

Acceso l’albero a Palermo

Quest’anno il Natale di Palermo è all’insegna della solidarietà. Ad illuminare il cuore della città, in piazza Politeama, saranno le luci montate su un abete di circa 18 metri, cofinanziato dalla Regione Siciliana, allestito dalla Fondazione Lene Thun con le sfere ispirate a Santa Rosalia e realizzate dai bambini in cura nel Day Hospital di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico e nei vari reparti pediatrici dell’Ospedale Di Cristina di Palermo.

L’accensione dell’albero

L’albero è stato acceso alle 18, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, del vicesindaco Pietro Cannella e di Simon Thun, membro del CDA di Fondazione Lene Thun e Vicepresidente di Thun Spa. Sarà un momento di condivisione con la città, accompagnato dall’esibizione a cura del Teatro Massimo. La notte di Capodanno sarà invece protagonista il cantante Biagio Antonacci che si esibirà in piazza Politeama.

Le parole di Lagalla

«Sarà un Natale che unisce e che invita ogni cittadino a prendersi cura della propria città, sentendosi parte di un unico grande progetto. “Tu sei Palermo” è il messaggio ed anche l’augurio che quest’anno abbiamo voluto inviare ai cittadini. La speranza in un futuro che offra sempre maggiori opportunità è nelle mani di ciascuno di noi, dipende dal contributo che cittadini e istituzioni sono in grado di dare, ogni giorno, per rendere migliore Palermo. Insieme siamo parte di una bellezza che oggi viene riconosciuta in tutto il mondo e il riferimento va anche al recente premio internazionale assegnato al Festino di Santa Rosalia 2024, riconosciuto come terzo evento al mondo. Ringrazio l’assessore Cannella per il grande lavoro svolto e sono onorato di questa collaborazione con la Fondazione Lene Thun che ci permette attraverso l’Albero di Natale di inviare un importante messaggio di solidarietà e di speranza a tutti i bambini che quotidianamente affrontano uno sfida più grande di loro». Così dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

Cannella: “Segno di speranza e solidarietà”

“Quest’anno Palermo si illuminerà per le festività natalizie con una luce di speranza e solidarietà. L’albero di Natale allestito in collaborazione con la Fondazione Lene Thun e la presenza discreta ma carica di significati della nostra ‘Santuzza’ caratterizzeranno un periodo che deve essere gioioso ma anche di riflessione profonda sui valori che possono far crescere ancor di più il senso di identità e appartenenza ad un’unica comunità cittadina. Abbiamo dedicato particolare attenzione anche ai quartieri periferici con eventi decentrati e offendo la possibilità alle otto circoscrizioni di scegliere alcuni luoghi simbolo dove posizionare addobbi e allestimenti natalizi. Un modo per illuminare la città e superare il concetto di centro/periferia. Avremo anche il contributo artistico di varie istituzioni musicali, tra queste le fanfare dei carabinieri e dei bersaglieri. Per la notte di Capodanno, abbiamo puntato su uno dei più apprezzati artisti italiani, Biagio Antonacci. Una scelta che è un riconoscimento del suo talento ma anche della trasversalità della sua produzione musicale. Siamo certi che i palermitani e i turisti che visiteranno la città troveranno un’offerta all’altezza del ruolo e della reputazione di cui gode ormai Palermo”. Così dichiara Giampiero Cannella, vicesindaco e assessore alla Cultura.

Il cartellone

Il cartellone delle attività natalizie quest’anno si arricchisce di oltre 30 eventi che animeranno tutti i quartieri della città, grazie ad un bando pubblicato dall’Assessorato alla Cultura, che coinvolgeranno il pubblico con concerti, spettacoli, esibizioni teatrali le cui date saranno pubblicate nel sito dedicato al Natale www.tuseipalermo.it

Inoltre, il Comune di Palermo ha organizzato altri appuntamenti dedicati alla musica e al 400° Anniversario di Santa Rosalia.

I Quattro Canti saranno illuminati ogni sera, dal 9 dicembre al 6 gennaio, con un videomapping dedicato a Santa Rosalia. Obiettivo del progetto di proiezione architetturale, “Teatro della Luce”, immaginato da Odd Agency per piazza Vigliena è quello di illuminare, nelle sere del periodo natalizio, i prospetti dei Quattro Canti, rendendo visibile e leggibile il disegno dei suoi progettisti attraverso un apparato effimero di luce che mostri i colori e gli elementi delle stagioni, che illumini sante e sovrani, che renda vivo e pulsante il vero centro cittadino, prolungando la danza del sole sui quattro prospetti anche oltre i suoi naturali confini, a sfidare l’oscurità delle lunghe notti dicembrine. Al centro della Piazza, a chiusura dell’anno del 400° Festino di Santa Rosalia, un grande totem retroilluminato quadrifacciale mostrerà alcune foto artistiche della mostra “Palermo Rifiorisce con Rosali”.

I concerti

“Palermo Christmas City”, da giorno 8 dicembre al 6 gennaio, propone un calendario di concerti gospel in alcune chiese della città, con la partecipazione di artisti di fama nazionale come i Neri Per Caso, Annalisa Minetti e i Gospel Project. Si tratta di una iniziativa promossa da “Gospel Festival” che animerà con cori natalizi la Cattedrale di Palermo, la Chiesa di San Francesco di Paola, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa San Giovanni dei Lebbrosi e la Chiesa San Pietro e Paolo.

