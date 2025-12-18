In occasione delle feste natalizie il gruppo “Passione… auto e moto d’epoca Palermo” ed il “Gruppo Fiat 500 & 126 Palermo ” in collaborazione con ” La casa di Lucia” e Sikania Eventi E.T.S. stanno organizzando un piacevolissima e coloratissima passeggiata tra tutti gli appassionati dei veicoli storici per augurarsi le buone feste e l’inizio del nuovo anno.

I mezzi provenienti da tutta la provincia di Palermo si riuniranno presso Piazzale Giotto alle ore 8:00 dove avverranno le iscrizioni di rito, le foto e la consegna dei gadget per ogni partecipante.





Successivamente verso le ore 9:00 circa i mezzi partiranno in direzione ” Cantieri culturali della Zisa ” percorrendo tutte le zone centrali della nostra splendida città. Arrivati sul posto ci sarà un mostra statica nel piazzale interno, il mercatino di Natale solidale, dei balli curati da Sikania Eventi e il brindisi finale per tutti i partecipanti.

Luogo: Cantieri culturali della Zisa, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Prezzo: 0.00

