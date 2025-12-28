In calendario lunedì 29 dicembre, alle ore 18, nella Chiesa della Badia di Sant’Agata a Catania, “Natìvitas, viaggio nella sacralità del mondo” è un concerto dedicato al Natale che attraversa musiche sacre e popolari di diverse tradizioni del mondo per raccontare il significato universale della nascita. Voci, coro e strumenti intrecciano repertori della tradizione sarda, etiope, siciliana, armena, portoghese e di altre culture, mettendo in dialogo memoria e contemporaneità attraverso differenti interpretazioni del messaggio di rinnovamento.

La voce di Eleonora Bordonaro si unisce per la prima volta al Kilim Choir – quartetto vocale composto da Antonio Contarino, Gabriella Torre, Simona Giuffrida e Salvo Menza e diretto da Antonio Contarino, e a un ensemble strumentale di grande ricchezza timbrica, con Puccio Castrogiovanni alla fisarmonica, ai plettri e alla voce, Marco Corbino alla chitarra e José Mobilia alle percussioni, in un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, che invita il pubblico a vivere il Natale come momento di incontro e sacralità condivisa .

La direzione artistica del progetto è di José Mobilia, la direzione tecnica di Orazio Magrì, la produzione di Kilim Music Factory in collaborazione con Zo Centro culture Contemporanee e Associazione Culture Possibili. Il concerto fa parte della rassegna del Comune di Catania “Natale a Catania 2025. Luci e armonia, il risveglio di Catania”. L’ingresso è libero.

I protagonisti del concerto “Natìvitas”: In alto, da sinistra, Eleonora Bordonaro, Puccio Castrogiovanni, Marco Corbino e Josè Mobilia. In basso, da sinistra, il Kilim Choir ovvero Antonio Contarino, Gabriella Torre, Simona Giuffrida e Salvo Menza

Il concerto nasce da una riflessione sulla parola Natale come origine, nascita e ritorno della luce: un archetipo che precede le religioni e che, nelle diverse culture, ha assunto forme, linguaggi e suoni differenti. Voci, coro e strumenti costruiscono un percorso musicale che intreccia musiche sacre e popolari provenienti dalla tradizione siciliana, sarda, etiope, armena, portoghese e da altre aree del mondo. Tradizioni lontane nel tempo e nello spazio dialogano tra loro, rivelando un nucleo comune: il bisogno umano di dare voce alla nascita, alla rinascita e alla possibilità di rinnovamento.

Natìvitas” invita il pubblico a vivere il Natale non come celebrazione folkloristica, ma come esperienza condivisa di luce, nascita e riconciliazione, in cui il canto torna a essere linguaggio comune e atto collettivo di ascolto. Come parte integrante del progetto, alle ore 15, è previsto un laboratorio corale aperto e gratuito, condotto dal M° Antonio Contarino insieme ai musicisti dell’ensemble. Aperto a partecipanti dai 10 anni in su, senza necessità di conoscenze musicali, il laboratorio culminerà nell’ultimo brano del concerto, con l’unione dei partecipanti all’ensemble in un finale corale simbolo di comunione e rinascita condivisa.

Luogo: Chiesa della Badia di Sant’Agata, via Vittorio Emanuele II, 182, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 18:00

Artista: Eleonora Bordonaro Puccio Castrogiovanni Marco Corbino Josè Mobilia Antonio Contarino Gabriella Torre Simona Giuffrida Salvo Menza

Info:

Il 29 dicembre, per il cartellone del Comune di Catania “Natale a Catania”, un concerto che attraversa musiche sacre e popolari di varie tradizioni del mondo per raccontare il significato universale della nascita. Con Eleonora Bordonaro alla voce accompagnata dal quartetto vocale Kilim Choir – Antonio Contarino, Gabriella Torre, Simona Giuffrida e Salvo Menza -, e da Puccio Castrogiovanni alla fisarmonica, ai plettri e alla voce, Marco Corbino alla chitarra e José Mobilia alle percussioni. Una produzione Kilim Music Factory in collaborazione con Zo Centro culture Contemporanee e Associazione Culture Possibili

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.