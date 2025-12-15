Record di partecipanti per una gara che cresce anno dopo anno

Il sole bacia Catania e incorona una bellissima Naturosa Catania Marathon che oggi ha celebrato la sua ottava edizione. Record di partecipanti, tantissimi atleti stranieri, sorrisi e agonismo quanto basta, per certificare un evento che cresce di anno in anno e si fa sempre più internazionale. Un appuntamento che anche quest’anno si è distinto per qualità organizzativa, l’attenzione a inclusione e sostenibilità, il tutto come volano per lo sviluppo del turismo sportivo sul territorio.

I vincitori

Il nuovo re della Naturosa Catania Marathon è Riccardo Pavone (GS Indomita) che al termine di una cavalcata solitaria, ferma il crono a 2h36’28. La regina arriva dalla Svezia ed è Camilla Lindholm Borg che con il tempo di 2h52’28 firma anche il record nazionale Master (SF50). Capitolo a parte per Pavone, alla sua prima maratona, un rientro quest’anno dopo un periodo buio che lo ha tenuto lontano dai campi di gara. Pavone recentemente aveva corso a Venezia giungendo quinto assoluto nella distanza della venti chilometri.

“Sono felice ed emozionato per questa vittoria e per quello che oggi rappresenta la mia prestazione – le prime parole di Pavone. Speravo di chiudere sotto le due ore e trenta ma mi sono imbattuto nel famoso “muro” e gli ultimi dieci chilometri sono stati di grande fatica. Vincere e farlo a Catania è stato bellissimo”. A chiudere il podio maschile nella maratona lo spagnolo Gutierrez (2h39’34) e Gioacchino Rinaldi (Daunia Running) in 2h43’16.

Maratona femminile dominata dalla svedese Lindholm Borg che ha inflitto distacchi siderali alle avversarie. Alle sue spalle staccata di 32 minuti la spagnola Saioa Calles Moral in 3h24’35. Terza l’emiliana Federica Locchi (Passo Capponi) in 3h25’33.

La gara

La lunga giornata della Naturosa Catania Marathon inizia con la prima delle due partenze, la 10,50 km e la maratona. Il percorso è quello di viale Kennedy velocissimo e predisposto alle migliori performance. Gara veloce e non potrebbe essere altrimenti, clima ideale per correre. Nella 10,50 km vince l’atleta ventiseienne della Repubblica Ceca Simon Koblizek in 33’05. Marco Adamo e Aldo Di Mari completano il podio.

Al femminile splendida affermazione della palermitana Barbara Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) che chiude in 39’57 precedendo di 45 secondi Virginia Salemi (Podistica Messina) allenata da Pasquale Aparo. Terza Nadiya Sukharyna (Torrebianca) in 41’16. Nella mezza maratona è monologo Magma Team: tra gli uomini successo del triatleta Salvatore Maccarrone in 1h09”26, davanti al compagno di squadra Daniele Gambitta (1h10’33) e a Wilson Marquez (Avis Barletta) in 1h10’33. Tra le donne Nicoletta Santonocito bissa il successo del 2022, migliorando anche il tempo finale con un eloquente di 1h17’15. Al secondo posto la francese dell’Atletica Due Perle Lisa Alice Julien in 1h20’58, terza Elisa Viora (Torino Road Runners) in 1h23’29.

La Naturosa Catania Marathon 2025 rinnova il suo impegno per il sociale

Inclusione e condivisione i valori dell’evento. Alcuni ragazzi con disturbo dello spettro autistico, coinvolti nel progetto “Attivamente” promosso dall’associazione omonima e dal Magma Team, hanno preso parte al tratto finale della 10,5 km, accompagnati da tecnici e volontari. Un percorso che mira a utilizzare lo sport come strumento di crescita, integrazione e benessere, offrendo a ciascun giovane uno spazio in cui esprimere le proprie potenzialità. A confermare la forte valenza sociale dell’evento, le emozionanti performance di quattro podisti che hanno spinto le carrozzine di altrettanti atleti con disabilità, con i testimonial Aisa Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia in prima fila che hanno tagliato il traguardo della mezza maratona. A Giusy, Giulia, Lirio, Gianluca solo grazie. Applausi per tutti anche per la catanese Eleonara Suizzo che oggi ha portato a termine la sua centesima maratona.

Gli organizzatori

L’ottava edizione della Naturosa Catania Marathon è stata organizzata dall’ Atletica Sicilia, con il supporto di Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Ars, Comune di Catania, Fidal, Coni Sicilia, Csen Sicilia, Sib e Aisa

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Il ritorno ai quattro giri interamente disegnati sul viale Kennedy era una scommessa importante, e oggi possiamo dire senza esitazioni che è stata una scommessa vinta. La risposta degli atleti, il loro entusiasmo e i numeri dei partecipanti, ci confermano che questa scelta ha dato identità e spettacolarità alla Naturosa Catania Marathon», dichiara Santi Monasteri, presidente dell’Atletica Sicilia, società organizzatrice dell’evento.

«La maratona rappresenta anche una grande opportunità per Catania: un evento capace di destagionalizzare e diversificare l’offerta turistica in un periodo dell’anno strategico, portando in città atleti, accompagnatori e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Il record di iscrizioni e la presenza significativa di runner stranieri, sono segnali chiari della crescita e dell’attrattività della manifestazione.

Quella di oggi è stata l’ottava edizione organizzata dall’Atletica Sicilia: un traguardo che rappresenta un altro record, perché nessuna organizzazione era mai arrivata a questo numero. È motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità. Per questo, già da domani, inizieremo a guardare con entusiasmo e determinazione alla nona edizione, con l’obiettivo di continuare a far crescere la maratona e la città di Catania», conclude Monasteri.

«La Naturosa Catania Marathon è una fotografia chiara della crescita complessiva delle manifestazioni sportive in Sicilia, una crescita ormai certificata dai numeri. I record registrati a Catania, così come quelli della Maratona di Palermo, dimostrano che il movimento sta consolidando basi solide e credibili», afferma Davide Bandieramonte, delegato del Coni per la provincia di Catania. È vero, il gap con alcune realtà del resto d’Italia esiste ancora, ma è altrettanto vero che si sta progressivamente riducendo. La Sicilia oggi si propone sempre più come un centro nevralgico dell’attività sportiva nazionale, capace di organizzare eventi di qualità, attrarre atleti e generare ricadute positive sul territorio.

A confermarlo sono anche gli Stati Generali dello Sport che si sono svolti nell’isola, anche questo segnale concreto di una rinnovata classe dirigente che ha scelto di lavorare con pragmatismo, senza voli pindarici, ma con i piedi ben piantati a terra. Un percorso d’eccellenza che va costruito passo dopo passo, nel quale manifestazioni come la Naturosa Catania Marathon rappresentano un modello virtuoso e un punto di riferimento per tutto il movimento sportivo siciliano», conclude Bandieramonte.

Tutti i podi della manifestazione

10.50 km (uomini)

1) Simon Koblizek (Rep. Ceca) 33’05, 2) Marco Adamo (Running Modica) 35’35, 3) Aldo Mariano Di Mari (Atletica Scuola Lentini) 35’46

10.50 km (donne)

1) Barbara Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) 39’57, 2) Virginia Salemi (Podistica Messina) 40’42, 3) Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca) 41’16

Mezza Maratona (uomini)

Salvatore Maccarrone (Magma Team) 1h09’06, 2) Daniele Gambitta (Magma Team) 1h10’33, 3) Wilson Marquez (Avis Barletta) 1h11’10

Mezza maratona (donne)

Nicoletta Santonocito (Magma Team) 1h17’15, 2) Lisa Alice Julien (Atletica Due Perle) 1h20’58, 3) Elisa Viora (Torino Road Runners) 1h23’29

Maratona (uomini)

Riccardo Pavone (Indomita Torregrotta) 2h36’28, 2) Jaime Gutierrez Vincente (Spagna) 2h39’34, 3) Gioacchino Rinaldi (Daunia Running) 2h43’16

Maratona (donne)

Camilla Lindholm Borg (Svezia – Gota) 2h52’28, 2) Saioa Calles Moral (Spagna) 3h24’35, 3) Federica Locchi (Passo Capponi) 3h25’33

Organizzazione: Atletica Sicilia – In collaborazione con: Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo; ARS; Comune di Catania, Fidal, Coni Sicilia, Csen Sicilia, Sib, Aisa – Title Sponsor: Naturosa – Main Sponsor: Abiomed, Autovia Puglisi, Palmeri Pneumatici – Kenda, Qsm – Partner: Sport On – Karhu, La Sicilia, RSC Radio Studio Centrale, Ristorante Il Covo, Powerade, Alleanza Assicurazioni, Cavallaro Miele, Pasticceria Cav. Belfiore, LP Distribuzione, Prime Luci (Fratelli Gallo), Cubeda Piante, Arancia Rosaria – Official Timer: Evodata