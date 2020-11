Un barchino, con a bordo una trentina di migranti, si è ribaltato, nel cuore della notte, a circa 4 miglia dall’isola di Lampedusa. Tutte le 31 persone che erano a bordo dello scafo sono state recuperate. Mentre una motovedetta della Guardia di finanza si stava avvicinando alla barca per trasbordare i migranti, le persone si sarebbero spostate verso l’unità di soccorso. Avrebbero sbilanciato il natante procurandone quindi il ribaltamento. I finanzieri, che erano a pochissima distanza, sono riusciti a trarre tutti in salvo e, a quanto pare, non vi sarebbero dispersi. Poco prima, era stato scortato un barcone con a bordo 186 migranti, di varie nazionalità, fino al porto di Lampedusa. I due diversi gruppi sono stati portati all’hotspot.

E intanto la Lega torna ad attaccare proprio sul fronte della gestione dei flussi migratori “Con l’informazione ovviamente dedicata esclusivamente all’emergenza covid19, il problema relativo agli sbarchi clandestini e al ritorno prepotente dei criminali scafisti viene praticamente tenuto nascosto agli italiani, costretti in casa dal lockdown e obbligati a subire la non volontà del governo Conte di bloccare l’invasione. Sbarchi continui nel più totale e colpevole silenzio, come quello della scorsa notte a Lampedusa di trecento cingalesi, che in Libia possono tranquillamente arrivare in aereo per poi diventare merce degli scafisti, messi nei barconi e spediti alla volta del nostro Paese. Per non parlare del vergognoso atteggiamento di certa sinistra buonista, che ora, per convenienza, fa finta di non vedere gli hotspot stracolmi, le allucinanti condizioni dei migranti e delle forze dell’ordine dedicate al controllo” sopstiene il senatore della Lega Stefano Candiani, segretario del partito in Sicilia.

“Tacciono su tutto il fronte – accusa -, per non essere costretti a evidenziare il totale e colpevole fallimento del ministro Lamorgese e del loro governo. Si sono preoccupati invece di smontare i decreti Sicurezza voluti da Salvini senza avere una strategia alternativa, collezionando disastri come l’ospitalità del terrorista di Nizza, che era sbarcato proprio a Lampedusa. Stanno rendendo l’Italia sempre meno sicura ed affidabile, col risultato di vedere addirittura il ministro dell’Interno Lamorgese esclusa dalle riunioni con gli altri Paesi europei dedicati al contrasto del terrorismo e immigrazione clandestina. Oggi di fatto il nostro paese è politicamente isolato dai partner europei, e i nuovi immigrati clandestini sbarcati a Lampedusa sono destinati a restare in Italia mantenuti a spese degli italiani. Pd e 5Stelle nascondono questa realtà approfittando del cono d’ombra del covid: una nuova vergogna!”, conclude.