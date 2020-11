sono risultati negativi ai tamponi

Gli agenti di polizia di Augusta hanno eseguito 201 respingimenti nei confronti di altrettanti stranieri che si trovavano a bordo della nave per la quarantena Suprema ormeggiata al porto di Augusta. Nel complesso, sono 861 gli stranieri ma per 381 di loro si è chiuso il periodo di isolamento: quei 201, destinatari della misura emesso dal questore di Siracusa, Gabrielle Ioppolo, sono cosiddetti migranti economici. 134 di loro saranno rimpatriati, per gli altri 67 è stato adottato il provvedimento di lasciare il territorio nazionale.

Per i restanti 181 migranti, richiedenti asilo politico, il prefetto di Siracusa, insieme al Dipartimento libertà civili e delle immigrazioni del ministero dell’Interno, ha disposto che siano trasferite nelle strutture di accoglienza.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato 3 tunisini che si trovano a bordo della nave per la quarantena Azzurra, ormeggiata nel porto di Augusta. Dalle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, i nordafricani, sbarcati nei giorni scorsi nel Siracusano insieme ad altri stranieri, erano stati già espulsi dal territorio italiano ma il desiderio di tornare in Europa sarebbe stato troppo grande. E così, dopo aver pagato un altro biglietto per salire su un barcone sono arrivati in Sicilia e come gli altri sono stati trasferiti sulla nave Azzurra per rispettare il periodo di isolamento, legato ad un possibile contagio da Covid19. Dopo averli identificati, gli agenti di polizia hanno scoperto la loro storia, per cui sono stati arrestati ed ancora una volta saranno espulsi.

Ma nel pieno dell’emergenza immigrazione mista a quella del Covid, non manca davvero nulla. Compreso un parto in alta quota.

Una migrante incinta, che era approdata a Lampedusa, ha infatti partorito a bordo di un elicottero del 118 della Regione Siciliana che la stava portando ad Agrigento.

La donna è stata assistita dai medici e personale del sistema sanitario regionale. Il parto è andato tutto bene. La mamma è il piccolo stanno bene.

Al parto hanno preso parte l’anestesista del 118 Angela Ferruzza e l’infermiere coordinatore Gaetano Di Fresco.

Il travaglio della donna è cominciato a Lampedusa. Soccorsa, con gli adeguati sistemi di protezione, la migrante è stata portata con un elicottero del 118 della Regione Siciliana.