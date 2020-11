indagine della polizia di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato 3 tunisini che si trovano a bordo della nave per la quarantena Azzurra, ormeggiata nel porto di Augusta. Dalle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, i nordafricani, sbarcati nei giorni scorsi nel Siracusano insieme ad altri stranieri, erano stati già espulsi dal territorio italiano ma il desiderio di tornare in Europa sarebbe stato troppo grande. E così, dopo aver pagato un altro biglietto per salire su un barcone sono arrivati in Sicilia e come gli altri sono stati trasferiti sulla nave Azzurra per rispettare il periodo di isolamento, legato ad un possibile contagio da Covid19. Dopo averli identificati, gli agenti di polizia hanno scoperto la loro storia, per cui sono stati arrestati ed ancora una volta saranno espulsi.

Frattanto, sono scoppiati dei disordini nel centro di prima accoglienza di Siculiana (AG) Quattro migranti sono riusciti ad allontanarsi dal centro d’accoglienza Villa Sikania a Siculiana dove erano alloggiati. Sono stati registrati momenti di tensione e concitati all’ingresso del paese dove sono tuttora in corso le ricerche da parte della polizia. Un gruppetto di ospiti ha creato qualche disordine e, all’improvviso, quattro sono riusciti ad uscire dalla struttura facendo perdere le proprie tracce.

Proseguono gli imbarchi dei migranti sulla nave quarantena a Lampedusa (AG) mentre nell’hotspot dell’isola siciliana ne restano circa un migliaio. Sono 216 i migranti, di varie nazionalità, che sono stati imbarcati ieri quando le operazioni si sono concluse a tarda sera sulla nave quarantena Rhapsody a Lampedusa che già ospitava 434 persone imbarcate nelle due giornate precedenti. Oggi verrà portato sulla nave qualche altro piccolo gruppo di ospiti dell’hotspot e poi si passerà agli imbarchi sulla nave quarantena Suprema che è già in rada sempre a Lampedusa da un paio di giorni. Nell’hotspot di contrada Imbriacola, che si sta cercando di svuotare, all’alba, sono presenti 667 migranti risultati negativi al Covid, 34 persone positive al virus e 304 persone ancora da sottoporre a tampone. Il totale degli ospiti era dunque di 1.005.