Ancora un drammatico naufragio sulla rotta dei migranti che cercano di arrivare a Lampedusa, estremo lembo d’Europa. Un barchino di 6 metri è affondato in area Sar durante la notte. I militari della motovedetta Cp305 della Guardia costiera hanno salvato 44 migranti, fra cui 6 donne. Secondo le testimonianze dei superstiti, all’appello mancherebbero alcuni compagni di viaggio, forse 3.

Lo sbarco nella notte

I naufraghi sono stati sbarcati a molo Favarolo, all’alba, e hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Camerun, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Algeria, d’essere salpati da Sfax, in Tunisia, alle 21 di lunedì e d’aver pagato 3 mila dinari libici per la traversata.

Ieri dieci sbarchi

Altri 119 migranti sono sbarcati a Lampedusa ieri sera. Tre i barchini agganciati, nelle acque antistanti all’isola, dalla Guardia di finanza. A bordo c’erano rispettivamente 43, 38 (14 donne e 4 minori) e 38 (2 minori non accompagnati) persone originarie di Sudan, Congo, Guinea, Sierra Leone, Yemen, Costa d’Avorio e Mali. Salgono a 9 gli sbarchi di oggi, con un totale di 371 migranti. Fra i 119 sbarcati anche 10 uomini con la scabbia, una donna al secondo mese di gravidanza e un uomo con una ferita al braccio destro. Quest’ultimo è stata portato al Poliambulatorio per essere controllato e medicato. Tutti gli altri invece sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.

I precedenti nelle 24 ore

In precedenza si era assistito a sei sbarchi, per un totale di 371 persone, approdiate a partire dalla mezzanotte del giorno prima. I migranti giunti col gruppo precedente, fra cui 6 donne, hanno riferito d’essere salpato da Sfax, in Tunisia, nella serata di domenica e d’aver pagato 2.500 dinari tunisini a testa. Anche loro sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Circa 600 trasferimenti dall’isola

La nave Dattilo ha attraccato al porto di Cala Pisana a Lampedusa e alle ore 15 di ieri per imbarcare 600 dei migranti ospiti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Ad operazioni concluse ha fatto rotta verso Reggio Calabria. Sul traghetto di linea della mattina, diretto a Porto Empedocle, sono stati fatti salire 232 migranti. A disporre i trasferimenti è stata la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Al momento, dopo l’ingresso degli ultimi 34 sbarcati, nella struttura di primissima accoglienza ci sono complessivamente 1.161 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili.