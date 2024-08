Mentre si cercano i dispersi e il corpo di un uomo è stato già avvistato, partono le indagini per capire cosa sia successo stanotte al largo di Porticello, a Santa Flavia, dove è affondata una grossa imbarcazione, forse a causa di una tromba d’aria.

Le operazioni di soccorso

Secondo quanto accertato dalla Capitaneria di Porto che sta conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese a bordo della nave a vela Bayesan di 56 metri, c’erano 10 membri dell’equipaggio e 12 passeggeri. L’imbarcazione è affondata tra le 4 e le 5 di questa mattina durante un violento temporale. Sono state salvate 15 persone. I dispersi al momento sono sei. Il corpo di uno di loro è stato appena recuperato dai vigili del fuoco. Otto persone salvate sono state portate in ospedale. Nelle ricerche sono impegnate quattro mezzi navali della guardia costiera, un elicottero della guardia costiera e uno dei vigili del fuoco, i sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo subacquei della guardia costiera di Messina.

Indagini sui superstiti e ipotesi sul naufragio

Nelle prossime ore saranno sentiti i quindici superstiti, compreso il comandante dell’imbarcazione che è riuscito a mettersi in salvo. È probabile che i sette dispersi si trovassero nelle cabine e che siano rimasti intrappolati dentro. Si sarebbe spezzato l’imponente albero a vela. Il relitto si trova a 49 metri di profondità adagiato nel fondale.

L’sos alle 4.40

I primi a soccorrere i passeggeri e l’equipaggio della barca a vela Bayesan colata a picco in rada davanti a porto di Porticello sono stati i membri dell’equipaggio la Sir Robert B P battente bandiera olandese che si trovava proprio vicino alla nave colpita da una tromba d’aria. Sono stati loro a mettere in salvo i 15 sopravvissuti. Otto dei sopravvissuti sono stati portati negli ospedali di Bagheria e Palermo, nessuno di loro è in gravi condizioni. Gli altri 5 non hanno avuto necessità di cure e sono a disposizione della Guardia Costiera per essere sentiti in modo da ricostruire quanto accaduto. L’allarme è scattato alle 4.40 di questa mattina. A lanciarlo alcuni pescatori che sono usciti non appena le condizioni meteo marine sono migliorate.

Testimonianze e dinamica dell’incidente

Secondo alcuni testimoni oculari che si trovano a Porticello, l’imbarcazione quando si è scatenato il tornado sarebbe stata ancora in rada davanti al porticciolo. L’ancora sarebbe stata ancora abbassata. Il nubifragio che si è abbattuto avrebbe spezzato l’imponente albero a vela. Questo avrebbe provocato uno sbilanciamento dell’imbarcazione che ha provocato il naufragio. I velieri in rada erano due. È stata propria l’altra imbarcazione a soccorrere la nave Bayesian. “Quell’imbarcazione era tutta illuminata – dice un uomo a Porticello – Verso le 4.30 di mattina non c’era più. Una bella imbarcazione dove c’era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l’affondamento”.