Sarà possibile visitare la nave domenica 14 luglio

La nave CP 941 “Ubaldo Diciotti” della Guardia Costiera sosterà nel porto di Palermo nei giorni dedicati al 400° Anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia. In questa occasione, la cittadinanza potrà effettuare visite a bordo, presso il Molo Sammuzzo. La neve sarà possibile vederla domenica 14 dalla 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

Sulla nave Diciotti

La nave Diciotti fa parte della componente d’altura del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e può effettuare il coordinamento di mezzi aeronavali in missioni complesse.

Ha una lunghezza di 94 metri, con un equipaggio di oltre 40 donne e uomini e può essere impiegata in molteplici compiti operativi: ricerca e soccorso in mare (Sar), antinquinamento ed antincendio, vigilanza pesca, controllo del traffico marittimo, polizia marittima e protezione civile. Nave Diciotti fa base a Messina e fa parte della 6^ Squadriglia Navale della Guardia Costiera. L’unità può raggiungere una velocità di 18 nodi ed ha autonomia di 35 giorni di navigazione a velocità di crociera. A bordo sono presenti 4 battelli pneumatici di servizio.

Il sindacato di polizia omaggia la Santuzza, scoperta icona a Sant’Antonio Abate

Pochi giorni fa nel giardino antistante una delle più storiche chiese di Palermo, Sant’Antonio Abate sorta nel 1220 e per secoli sede del Senato palermitano, il sindacato di polizia ha voluto dare il via ai festeggiamenti che quest’anno la città di Palermo metterà in opera in occasione del 400° anniversario per il ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia (1624 – 2024).

Alla presenza di autorità civili e religiose è stata scoperta un’icona raffigurante Santa Rosalia, nel giardino della chiesa, realizzata dal noto artista palermitano Nino Parrucca. Erano presenti il vicesindaco Giampiero Cannella e monsignor Gaetano Tulipano . Alla manifestazione ha preso parte il questore di Palermo Maurizio Calvino.

E’ intervenuto anche il segretario nazionale aggiunto del Sap Giuseppe Coco. La cerimonia si è conclusa con un saluto da parte del segretario provinciale di Palermo Danilo Geraci che non nascondendo un po’ di emozione ha ringraziato tutti i presenti, si è dichiarato molto devoto a Santa Rosalia ed ai principi di legalità che rappresenta e che caratterizzano proprio il SAP. Ha anche affermato che la vicinanza alla gente è linfa vitale e per tutti i poliziotti e le poliziotte che lavorano sul territorio della provincia motivo per il quale farà in modo che iniziative come queste non rimangano isolate ma che continuino nel tempo.