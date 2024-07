Il 14 e 15 luglio, l'ordinanza del Comune

La zona a traffico limitata si ferma per Santa Rosalia. L’ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia e a integrazione dell’ordinanza numero 973 del 5 luglio 2017, ha emesso un nuovo provvedimento che sospende la Ztl (zona a traffico limitata) diurna e notturna nei giorni del 14 e del 15 luglio prossimi.

Rivoluzione della viabilità in centro storico per il Festino

Questa si aggiunge all’ordinanza del Comune prevede l’inversione del senso di marcia di via Generale Cadorna e il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in numerose vie del centro storico. Queste misure a loro volta si aggiungono a quelle già previste da una precedente ordinanza per consentire lo svolgimento del Festino. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 15 luglio, e comunque fino al termine della manifestazione.

Strade interessate dal divieto di sosta

Il divieto di sosta vige in: piazza Kalsa, via Lincoln, piazza Tonnarazza, Foro Umberto I, piazzetta La Duca, piazzetta Capitaneria di Porto, via Cala, via Pietro Novelli, via Matteo Sclafani, via Biscottari, piazza Santa Chiara, salita Raffadali, via dell’Università, via G. D’Alessi, via Matteo Bonello, via Incoronazione, via Gioeni, piazza.S. Isidoro alla Guilla, via S. Agata alla Guilla, piazza Sett’Angeli, via Simone di Bologna, via delle Scuole, via del Celso, via Candelai, via Montevergini, Salita S. Antonio, piazza delle Vergini, via Venezia, via del Parlamento, via Alessandro Paternostro, via Chiavettieri, via Bottai.

Altre vie con restrizioni

E ancora in: via dei Tintori, via del Bastione, piazza San Giovanni Decollato, salita Artale, vicolo Brugnò, vicolo Carini, vicolo dello Zingaro, vicolo del Lombardo, via del Protonotaro, via Collegio al Giusino, via Santissimo Salvatore, vicolo San Giuseppe d’Arimatea, vicolo Castelnuovo, vicolo Panormita, vicolo Trugliari, vicolo Marotta, vilcolo San Giuseppe, via del Celso, vicolo Mori, vicolo Paternò, vicolo San Matteo, via degli Schioppettieri, piazzetta Marchese Arezzo, via Zara.

Estensione dei divieti in altre zone del centro

Divieti di sosta pure in: via Pannieri, via dei Tornieri, piazzetta Visita Poveri, vicolo Mezzani, via lsnello; vicolo Partanna, via Madonna del Cassaro, vicolo della Loggia, Via Garraffello, vicolo Dadi, vicolo Calderai, vicolo dei Calzonai, via Porto Salvo, via dei Tintori, salita Partanna, piazza Marina, via Lugarini, vicolo Pappagallo, vicolo Palazzo Galletti, vicolo Patagonia Alloro, via del IV Aprile, piazzetta delle Dogane, via Mura della Lupa, via Butera e vicolo Niscemi.