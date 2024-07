Alfio Cuffari, 18enne e Salvo Giardino, 23enne che lavorava in un hotel sono le vittima dell’incidente avvenuto nella notte del 10 luglio, intorno alle 3 a Catania.

La ricostruzione della dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una moto lungo Corso Indipendenza, all’altezza dell’incrocio con Corso IV Novembre, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si è schiantato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, ma per i due centauri non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia Municipale hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente autonomo o se possano essere coinvolti altri veicoli.

Incidente mortale a Barcellona Pozzo di Gotto

Ieri è stato arrestato l’uomo alla guida della Fiat Panda che ieri ha travolto una Vespa uccidendo il suo conducente, Davide Cutrupia di 42 anni che lascia la moglie e due figli. L’uomo di 49 anni è risultato avere un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito. Per lui gli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. I carabinieri stanno indagando. Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Verzera, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’indagato.

L’incidente

Lo schianto ha coinvolto una Vespa e una Fiat Panda in via Milite Ignoto, nei pressi del sottopasso che conduce alla A20 Palermo-Messina. Inutili i soccorsi, all’arrivo del personale del 118 l’uomo. Fermato e condotto in ospedale per i drug-test il conducente dell’auto: alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto zigzagare e colpire altri veicoli, prima dell’incidente mortale.