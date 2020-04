Il 31 marzo era andato al pronto soccorso dell'ospedale Civico

Negativo il tampone sul giovane morto in corso Calatafimi a Palermo. Il giovane di 30 anni è morto ieri mattina in casa. Sono intervenuti i sanitari del 118 per cercare di soccorrere F. A., ma non c’è stato nulla da fare.

I familiari hanno raccontato che lo scorso 31 marzo era andato all’ospedale Civico di Palermo. Aveva una fastidiosa congiuntivite. Aveva anche un po’ di febbre. Era stato visitato e rimandato a casa con una cura per la malattia agli occhi.

Nei giorni successivi la condizione è peggiorata. Il pm di turno ha disposto ai sanitari dell’Asp di eseguire il tampone per accertare se fosse o meno positivo al Covid 19. E’ arrivato l’esito ed è stato negativo.

Erano intervenuti i poliziotti. In ospedale erano stati eseguiti tutti i controlli ed è stato mandato per una visita di controllo in oculistica per la congiuntivite.

Non c’era da quanto emerso in pronto soccorso nessuna avvisaglia di problemi respiratori. La morte sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco.