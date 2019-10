Bloccati dagli agenti del commissariato

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Lo Biundo 67 anni e Giuseppe Lunetto, 44 di Partinico (Pa) accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due sono stati bloccati nella statale nei pressi di Balestrate.

Erano a bordo di una vettura dove era salito un terzo passeggero.

I poliziotti, insospettiti hanno deciso di approfondire e hanno visto Lunetto passare una dosa di ciocaina.

Negli slip sono stati trovati 19 involucri sigillati in cellophane trasparente termosaldato, del peso complessivo di circa 10 grammi, contenenti cocaina.

Ulteriore stupefacente dello stesso tipo è stato successivamente trovato presso la sua abitazione: in particolare un sacchetto di plastica con all’interno 16 dosi di cocaina confezionate in piccoli involucri in cellophane termosaldati e due contenitori in plastica al cui interno erano custodite complessivamente altre 26 dosi di cocaina confezionate come le precedenti.

Alla luce di quanto emerso, i due soggetti sono stati tratti in arresto ed il provvedimento è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.