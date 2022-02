Tentato colpo in un’attività di via Mariano Stabile

Sventato furto a Palermo ai danni di una nota attività imprenditoriale. I ladri non sono riusciti a forzare la porta d’ingresso del negozio “Caraminica” di via Mariano Stabile. Hanno lasciato anche qualche traccia: un grosso tubo di ferro incastrato nella porta d’ingresso. Evidentemente il colpo non sarà andato a segno perché qualcuno o qualcosa ha messo in allarme i ladri che sono fuggiti in tutta fretta. Quel tubo di ferro, che era evidentemente stato utilizzato per provare a fare leva sull’infisso per poter penetrare all’interno, ne è la prova di questa improvvisa fuga.

Le indagini

Immediato l’intervento sul posto i una pattuglia della polizia, seguita a ruota da una squadra della scientifica. Ad essere stato sequestrato il pezzo di ferro abbandonato dai ladri con l’obiettivo di poter isolare qualche possibile traccia lasciata dai malviventi. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza della stessa attività commerciale e di altre installate in zona.

I furti dei giorni scorsi

Non è certamente il primo raid che si registra a Palermo nei confronti degli esercizi pubblici. Lo scorso 29 gennaio si è registrato un furto nel bar a Villa Filippina in piazza San Francesco di Paola. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso del locale e hanno portato via bottiglie di liquori e altri oggetti per oltre mille euro. Ad accorgersi del colpo i gestori del bar quando hanno aperto l’esercizio commerciale. Sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno iniziato le indagini e raccolto la denuncia dei gestori.

Il furto alla pizzeria Bellini

Nei giorni scorsi i ladri sono entrati in azione in pieno centro a Palermo. Presa di mira la pizzeria Bellini che si trova proprio sotto la sede del Comune. I malviventi hanno forzato l’ingresso e hanno portato via la cassa con dentro l’incasso. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che ha anche acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza del locale e della zona per cercare di risalire agli autori.