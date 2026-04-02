Venerdì 3 aprile, in occasione della Settimana Santa 2026, la Chiesa dei Fornai di Palermo rinnova il suo appuntamento con uno dei momenti più intensi e significativi della tradizione religiosa cittadina, invitando fedeli, cittadini e visitatori a partecipare alle celebrazioni liturgiche e agli eventi che scandiranno i giorni che precedono la Pasqua.

La Settimana Santa rappresenta un tempo di raccoglimento e riflessione, ma anche di forte identità culturale e spirituale per la comunità locale, e la Chiesa dei Fornai, nel cuore del quartiere Albergheria, custode di antiche tradizioni, propone un calendario ricco di appuntamenti che uniscono devozione, storia e partecipazione popolare.





Un momento di particolare intensità sarà dedicato al dolore delle madri di tutte le guerre, in un simbolico abbraccio tra Maria Addolorata e le madri di Palestina. Questo significativo momento si svolgerà prima della tradizionale processione del Venerdì Santo, creando uno spazio di riflessione universale sul tema della sofferenza e della pace. Il momentaneo di riflessione inizierà in piazza alle ore 16.00, animato dai ragazzi. A seguire, la processione, che gode di una forte risonanza cittadina per la grande partecipazione dei fedeli, che vedrà la presenza di oltre 400 figuranti in costume d’epoca, contribuendo a rendere l’evento ancora più suggestivo e coinvolgente. Al rientro della processione, è previsto un emozionante video mapping a cura di Elisa Nieli, dedicato al tema della pace.





Il programma delle celebrazioni

Giovedì Santo ore 18

Celebrazione della “Cena del Signore” e tradizionale visita ai sepolcri fini ad ora tarda.

Venerdì Santo ore 15

Liturgia della Passione, e subito dopo, in piazza Alessandro Vanni, momento simbolico dedicato alle madri di tutte le guerre e solenne processione per le vie del quartiere.

Sabato Santo ore 21.30

Veglia Pasquale presso la Parrocchia San Giuseppe Cafasso con la tradizionale “Calata della tela”

Domenica di Pasqua ore 11

Santa Messa solenne. Particolare rilievo assume la tradizione che, anno dopo anno, coinvolge l’intera comunità, rafforzando il senso di appartenenza e la trasmissione dei valori spirituali e culturali che da secoli caratterizzano Palermo.

Ulteriori aggiornamenti sul programma sulla pagina Facebook della chiesa dei Fornai.





Info e contatti:

chiesadeifornaipalermo@gmail.com

379 161 9388

Luogo: chiesa dei fornai , Via Generale Luigi Cadorna, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

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