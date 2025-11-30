Il 02 dicembre prossimo ore 11.00 a Mazara del Vallo, presso aula magna dell’IC “Borsellino-Ajello” in via Santa Caterina 3, si terrà il convegno “Nel mare ci sono gli ippopotami. Storie di vita, di salvataggi e di chi non ce l’ha fatta”

A cura di: Comune di Mazara del Vallo, Consorzio Hera scs, IC “Borsellino-Ajello”, Mediterranea Saving Humans, Solidarietà e Azione, FO.CO Formazione Comunione, Impegno 2000 coop sociale onlus, Approdo scs onlus, Casa della Comunità Speranza.

L’iniziativa fa parte delle attività di sensibilizzazione promosse dal Comune di Mazara del Vallo e dal Consorzio Hera scs in linea con la mission del progetto di accoglienza integrata SAI MSNA 1142 pr2.

“Tali attività vengono realizzate in collaborazione con gli Stakeholder del territorio e con Attori che a vario titolo si occupano del fenomeno delle migrazioni – sostengono gli organizzatori – e prevedono per il 2026 un calendario ricco di appuntamenti ed incontri che animeranno il territorio nel segno della cultura, della rigenerazione del tessuto urbano e sociale, della valorizzazione degli attrattori locali e dell’inclusione perché finalizzati alla creazione di una cittadinanza attiva e consapevole, capace di ridefinirsi e stare dentro i processi di cambiamento”.

L’evento ha come tema il “il racconto del viaggio verso l’Europa” da parte dei migranti ed è realizzato in collaborazione con Mediterranea Saving Humans, una delle Ong più attive nelle missioni di salvataggio in mare. La testimonianza degli attivisti di Mediterranea, cioè l’equipe di terra di Mare Jonio, fornirà l’idea di cosa significhi soccorrere e trarre in salvo decine di uomini, donne e bambini abbandonati a sé stessi su imbarcazioni di fortuna in due differenti azioni di salvataggio (uno diurno e uno notturno) attraverso una ricca documentazione fotografica.

Due beneficiari del progetto con l’ausilio dell’equipe del Sai MSNA 1142, infine, racconteranno la loro esperienza di viaggio ed il trauma di uno sradicamento dal proprio paese d’origine aprendosi al confronto con gli studenti della scuola in modo da fornire loro elementi di riflessione su un fenomeno, quello migratorio, che è fatto di storie vere e non solo di numeri.





Luogo: scuola “Borsellino-Ajello” Mazara del Vallo, Via Santa Caterina , 3

Tipo evento: Convegno

Ora: 11:00

