Musica come rito collettivo, buio che diventa luce, riverberi desertici, spoken word e atmosfere sospese: sono le premesse del live di Nero Kane, accompagnato dalla performer e artista Samantha Stella, in programma sabato 15 novembre alle 22,30 al PunkFunk di Palermo (via Napoli 8-10). L’ingresso è gratuito e la serata sarà aperta e chiusa dal dj-set di Camilla B. che, a partire dalle 21,30, proporrà sonorità dark-wave ed elettroniche, in perfetta sintonia con il mood del concerto.

Nero Kane porta per la prima volta in Sicilia il suo “Ritual Folk Show”, un’esperienza musicale e visiva che travalica i confini del semplice live, per farsi liturgia laica, sospesa tra amore e morte, tra spiritualità e deserto interiore. Il cantautore, chitarrista e songwriter milanese è una delle voci più originali della scena dark folk contemporanea. Al suo fianco, Samantha Stella – artista avant-garde e storica collaboratrice – lo accompagna con voce, presenza scenica e suggestioni visive dal tono mistico e rituale.

La grazia del buio

Definita da American Songwriter come “una processione nel deserto per i vivi, in stile goth-folk, alla ricerca di un credo”, la musica di Nero Kane intreccia ricerca interiore e malinconia, evocando influenze che spaziano dal folk apocalittico degli Swans alla profondità evangelica di Nick Cave, passando attraverso la perdizione di Johnny Cash e le poesie nostalgiche di Nico.

Il concerto di Palermo sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “For the Love, the Death and the Poetry”, pubblicato da Subsound Records e già recensito con entusiasmo da testate italiane e internazionali come Rumore, Buscadero, Rockerilla, Post-Punk (USA) e New Noise (FR). Rumore lo ha definito “solenne e sciamanico“, mentre Buscadero lo descrive come “un disco oscuro e lugubre, ma squarciato da luminosa spiritualità”.

Kane e Stella si sono esibiti a Los Angeles, in Europa e nel Regno Unito, prediligendo spazi come chiese, musei, teatri, festival musicali e culturali. Con il recente Temples Tour hanno ottenuto una menzione tra i tre migliori concerti del 2023 dalla testata francese New Noise. Hanno supportato tra gli altri Zola Jesus, Jozef Van Wissem, Hugo Race e Marissa Nadler.

Sabato 15 novembre sarà la sala del PunkFunk Sidekick ad accogliere la loro dimensione unica e coinvolgente: lo spazio ideale per vivere un’esperienza oltre la musica, la cui anima è fatta di suoni e di voce.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

