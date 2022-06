Oggi il quarto giorno

Gaetano D’amico storico radicale palermitano fa lo sciopero della fame per chiedere spazio all’informazione nazionale sui referendum. Il 12 giugno infatti, oltre alle amministrative, si vota anche per 5 quesiti referendari.

Il quarto giorno di protesta

D’Amico oggi è già al quarto giorno di sciopero della fame. “È calato un velo di disinformazione soprattutto dal servizio pubblico radiotelevisivo – dice Gaetano D’Amico a BlogSicilia -, il Partito Radicale Transpartito transnazionale e non violento, il movimento referendario e il comitato Esistono i Diritti Transpartito, lottano affinché i cittadini siano informati sul fatto che domenica giugno oltre alle elezioni amministrative si potrà votare anche per i quesiti referendari”.

Dopo l’intervista lo stop allo sciopero della fame

“Grazie a BlogSicilia che sta dando voce a me e al partito radicale, grazie per questo briciolo d’informazione che è vitale per i cittadini. Posso adesso interrompere lo sciopero della fame per vedere cosa si muove adesso a livello nazionale”.

I quesiti del referendum

Come detto, si vota il 12 giugno, in concomitanza con le amministrative. In sintesi, i 5 quesiti referendari riguardano la separazione delle carriere (tra giudici e Pm); la custodia cautelare durante le indagini; la legge Severino, cioè l’incandidabilità dopo la condanna; le pagelle ai magistrati; la Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.