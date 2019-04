la disperazione dei genitori

E’ passata una settimana da quando si sono perse le tracce di Sharon Giarnotta, la 17enne che si è allontanata dalla casa-famiglia di San Giuseppe Jato “il Girasole” e non ha più fatto ritorno. Continuano così i momenti di angoscia per i genitori della ragazza che sembra sia sparita nel nulla. Il suo cellulare risulta spento dal 10 aprile.

La famiglia di Sharon Giarnotta ha lanciato un altro appello, dopo quello sui social, attraverso la trasmissione televisiva di Rai3 “Chi l’ha visto”. La fotografia che ritrae la giovane è stata diffusa a livello nazionale: la ragazza è alta un metro e settanta ed ha una cicatrice sul viso, dalla guancia fin sotto l’occhio.

Di Sharon ancora non si ha nessuna traccia. Otto giorni fa è andata via dalla comunità “Il Girasole”, in cui si trovava da febbraio. Sul letto ha lasciato un borsone con tutti i suoi vestiti. Già un’altra volta la ragazza si era allontanata ma aveva poi avvisato la famiglia. Sharon studiava per diventare parrucchiera. Quella dei genitori della ragazza è una storica famiglia di giostrai palermitani che in questi giorni si sta organizzando per partecipare alla festa che si terrà a Monreale.

“Sharon ti prego dacci qualche notizia. È già una settimana che non sentiamo la tua voce. Ti aspettiamo sempre. La porta di casa è sempre aperta. Almeno chiama la tua sorellina Chantal che è molto preoccupata per te. Anche se lo siamo tutti in ansia per te”. Scrive la mamma di Sharon su Facebook.

I carabinieri della compagnia di Monreale, a cui i familiari si sono rivolti per denunciare la scomparsa, hanno già interrogato tutti coloro che potrebbero fornire elementi importanti alle indagini, compreso il fidanzato e i genitori, che dopo più di una settimana sono disperati.