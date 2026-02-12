La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo presenta Stefano Accorsi in “Nessuno. Le avventure di Ulisse”, una potente rilettura del mito omerico. Sul palco, il testo di Emanuele Aldrovandi, con la regia di Daniele Finzi Pasca e le performance live della musicista Francesca Del Duca, indaga la fragilità e la grandezza dell’eroe più umano dell’antichità. Non solo un viaggio tra sirene, ciclopi e dèi, ma una riflessione profonda sull’identità, il ritorno, la memoria. Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, la messinscena verrà ospitata dall’Abc di Catania, nell’ambito della nuova stagione Turi Ferro.





Dopo il successo di “Giocando con Orlando” e “Decamerone. Vizi, virtù e passioni” di Marco Baliani, e di “Azul” scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, Stefano Accorsi si immerge in un nuovo e ambizioso progetto: una rilettura teatrale del mito di Ulisse: una metafora del desiderio di esplorazione e di conoscenza dell’ignoto.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Stefano Accorsi

Prezzo: 40.00

