La neve è caduta abbondantemente nelle Madonie. Imbiancati i centri di Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Molti vacanzieri hanno approfittato della neve per trascorrere una giornata sui monti. Purtroppo si sono registrati disagi sulle strade che sono rimaste bloccate dalla coltre bianca. Disagi strada statale 120 ma anche lungo la statale 286 Geraci Siculo–Castelbuono e la provinciale 54, che collega Petralia Sottana a Piano Battaglia.

I mezzi spalaneve hanno lavorato ieri fino a tardi, ma questa mattina le strade erano bloccate. Problemi anche lungo le vie di accesso da Isnello e Polizzi Generosa verso l’unica stazione sciistica della Sicilia occidentale. I mezzi si sono messi in funzione dalle nove. Tanti automobilisti sono rimasti bloccati anche perché non tutti erano attrezzati con le catene o i pneumatici da neve. Difficile raggiungere Piano Battaglia. Ieri sera i mezzi di soccorso hanno messo in salvo una famiglia che era rimasta bloccata nella neve con il camper. I vigili del fuoco a Palermo e provincia sono alle prese con diversi interventi provocati dal maltempo. Alberi caduti in diverse zona del palermitano e intonaci pericolanti in tanti palazzi del capoluogo. Soccorsi anche automobilisti rimasti bloccati in strada.

Piano Battaglia la bufera della notte ha lasciato la carreggiata completamente innevata fino alle prime ore del mattino. Alle 9 i mezzi spalaneve non erano ancora intervenuti e l’accesso risultava difficoltoso. In quota gli accumuli sono definiti “modesti”, ma in alcuni punti raggiungono i 40 centimetri. Nonostante il ritorno della neve, gli impianti di risalita restano chiusi. Per l’apertura è necessario completare la prova di carico della seggiovia e procedere alla battitura delle piste, operazioni che richiedono condizioni meteo stabili. Se non si verificheranno repentini rialzi termici, la stazione potrebbe essere operativa già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di garantire la fruibilità nel weekend.

La società Palermo Energia, che gestisce gli impianti, è al lavoro per ripristinare la piena funzionalità del comprensorio. Nel frattempo, il Comune di Petralia Sottana ha approvato le nuove disposizioni relative all’accesso e alle tariffe degli autobus turistici diretti a Piano Battaglia. Le limitazioni saranno in vigore nei fine settimana e nei giorni festivi o prefestivi, con l’obiettivo di regolamentare i flussi turistici e garantire una gestione più ordinata della viabilità. Il regolamento introduce un ticket giornaliero di ingresso, differenziato in base alla capienza dei mezzi: dai 30 euro per i bus da 9 a 12 posti fino ai 250 euro per quelli da 71 a 94 posti. È inoltre previsto l’obbligo di una comunicazione preventiva con un anticipo minimo di sette giorni.