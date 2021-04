2 maggio alle 20:30

Il laboratorio esperienziale di scrittura torna con un appuntamento serale. Domenica 2 Maggio alle ore 20:30 il NewBookClub ci farà compagnia con un imperdibile incontro all’insegna della scrittura e della creatività. NewBookClub online Moonight Tales si svolgerà sulla piattaforma di Google Meet.

Come partecipare al NewBookClub online Moonight Tales

Il laboratorio di scrittura è gratuito. Per prenderne parte, è necessario un qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone, etc), carta, penna. Si può anche unicamente assistere e ascoltare le storie che i partecipanti racconteranno attraverso i loro elaborati.

Dalle 20:30 alle 21 ci sarà l’accoglienza e i consigli di lettura. Dalle 21 alle 22 si svolgerà il momento scrittura, in cui si darà il libero sfogo alla creatività e ognuno di loro produrrà uno scritto liberamente.

Il momento lettura va dalle 22 alle 23 circa: quest’ultimo può variare in base al numero dei partecipanti.

“Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”

Il momento dedicato alla lettura è fondamentale per l’ascolto.

“Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto. Si crea un momento di condivisione con l’altro senza giudizi e pregiudizi”.

Tutti possono entrare a far parte di questa comunità ad alta inclusività. Non c’è un limite di età; inoltre non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana. “Basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più”.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.