La fine dell’estate non è mai stata così bella. L’Associazione di promozione sociale, Newbookclub community lab APS dà l’opportunità a chiunque abbia un’età compresa tra i 4 ai 16 anni di trascorrere le ultime settimane in compagnia nel campus estivo “NewEducationClub”. Si terrà dal 24 agosto fino al 16 settembre dal martedì al venerdì presso il Parco della Salute. In collaborazione con laVivi Sano Onlus.

NewEducationClub: il nuovo campo estivo del NewBookClub

“NewEducationClub” è un’opportunità imperdibile per tutti i bambini, bambine e adolescenti. Come gli incontri di scrittura creativa, la parola chiave di questa iniziativa è inclusione. Verranno gestiti i giorni in base alle fasce d’età per garantire a tutti la partecipazione. Aperto a tutti e gratuito.

Orari NewEducationClub

Dai 4 agli 11 anni i giorni saranno mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12

Dai 12 ai 16 il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle 19.

Lo staff del NewEducationClub è composto da operatori professionisti: educatori, animatori, psicologi e pedagogisti e chiunque voglia prendere parte al campus estivo in qualità di volontario.

Cos’è il NewEducationClub

Il campo estivo in questione sarà caratterizzato da spazi di gioco e di apprendimento focalizzati su attività di scrittura creativa, lettura ad alta voce, fabulazione, disegno, laboratorio di origami, sostegno scolastico preparatorio, yoga, meditazione, attività sportive e sportello d’ascolto psicopedagogico da offrire alle famiglie per preparare i figli all’ingresso a scuola. Il tutto in totale sicurezza rispettando le norme anti-covid.

Il campo estivo NewEducationClub vuole coniugare la pedagogia all’aria aperta e la spensieratezza degli ultimi giorni d’estate, aiutando i minori nell’ingresso a scuola.

Come ci si può iscrivere

L’iscrizione può essere effettuata in due modi. Tramite e-mail, inviando scheda di adesione compilata e fotocopia carta di identità del genitore/tutore all’email neweducationclub@gmail.com. Sarà possibile anche in presenza, recandosi al Parco della Salute nei seguenti giorni e orari, ossia il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.Il giorno tanto atteso si avvicina e com’è giusto che sia è consigliabile che i minori portino con sé uno zainetto con cappellino, merenda e acqua giornaliera personali. Immancabile la mascherina. E’ importante che si indossino vestiti comodi e leggeri e che si rispettino gli orari di ingresso e di uscita.