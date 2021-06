in collaborazione con corData, curtural association

L’estate è ormai arrivata e tornano gli eventi targati Newbookclub. Per un pomeriggio in barca all’insegna dell’amore per la scrittura. Si terrà giorno 30 giugno alle ore 17:30.

Newbookclub in battello è nato in collaborazione con corData, curtural association.

La location ispirerà chiunque vorrà prendere parte a questo incontro. Sarà su una barca attraccata, sede degli amici di corData. Avvolti dall’atmosfera suggestiva che solo la Cala di Palermo sa dare, ci sarà l’occasione anche di fare aperitivo.

Il tutto è organizzato rispettando le norme anti-covid e il limite di posti che sarà di massimo 30 persone.

“Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”

L’evento del laboratorio esperienziale di scrittura creativa avrà come punto d’incontro via Cala 34. L’accoglienza sarà dalle 17:30 alle 18. Il lancio dei temi e il momento scrittura dalle 18 alle 19. Il momento letture sarà dalle 19 alle 20. Il tempo delle letture può variare in base al numero partecipanti.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.

Come funziona?

Il tempo di scrittura è di circa un’ora. Infine, se si vuole, si legge agli altri partecipanti la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub.

Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto.

Si crea un momento di condivisione con l’altro senza giudizi e pregiudizi. Questo gruppo è aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più. Ogni incontro è gratuito.